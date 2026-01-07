वो मेरा भाई नहीं….ऐसे लोगों को कारावास… आरोपी के खिलाफ कड़ी सजा की मांग

तीहरे हत्याकांड के मामले में आरोपी के छोटे भाई मुकुंद कुमार पटेल ने कड़ा बयान दिया है। मुकुंद ने कहा कि आरोपी उसका भाई नहीं बल्कि एक कसाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी ने बेरहमी से उनके पिता, बहन और भांजी की हत्या की, वहीं उन पर भी गोली चलाकर जान से मारने का प्रयास किया गया।मुकुंद कुमार पटेल ने पुलिस और प्रशासन से मांग की है कि आरोपी को उम्रकैद जैसी कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।