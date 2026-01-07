7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

प्रयागराज

वो मेरा भाई नहीं….ऐसे लोगों को कारावास… आरोपी के खिलाफ कड़ी सजा की मांग

तीहरे हत्याकांड के मामले में आरोपी के छोटे भाई मुकुंद कुमार पटेल ने कड़ा बयान दिया है। मुकुंद ने कहा कि आरोपी उसका भाई नहीं बल्कि एक कसाई है।

less than 1 minute read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Jan 07, 2026

तीहरे हत्याकांड के मामले में आरोपी के छोटे भाई मुकुंद कुमार पटेल ने कड़ा बयान दिया है। मुकुंद ने कहा कि आरोपी उसका भाई नहीं बल्कि एक कसाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी ने बेरहमी से उनके पिता, बहन और भांजी की हत्या की, वहीं उन पर भी गोली चलाकर जान से मारने का प्रयास किया गया।मुकुंद कुमार पटेल ने पुलिस और प्रशासन से मांग की है कि आरोपी को उम्रकैद जैसी कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।

पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा

मंगलवार शाम पूरा परिवार मोर्चरी पहुंचा, जहां पुलिस ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। शाम करीब 5:30 बजे मुकुंद कुमार अपने जीजा और अन्य परिजनों के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। डॉक्टरों की एक टीम ने देर शाम तीनों शवों का पोस्टमार्टम किया। इस दौरान मुकुंद का रो-रोकर बुरा हाल था।

पिता से बहस के बाद उठाया खौफनाक कदम

मुकुंद ने बताया कि घटना वाली रात उसके भाई मुकेश के घर ससुराल से साढ़ू और गांव के कुछ लोग आए हुए थे। सभी लोग नववर्ष की खुशी में पार्टी कर रहे थे। पार्टी खत्म होने के बाद मुकेश अपने पिता के पास गया, जहां किसी बात को लेकर बहस हो गई। इसके बाद उसने अपने पिता, बहन और भांजी की निर्ममता से हत्या कर दी।

मुकुंद ने यह भी बताया कि अगले दिन जब वह काम से लौट रहे थे, तभी मुकेश ने बिना किसी वजह के उन पर भी हमला कर दिया। उसने गोली चला दी, लेकिन सौभाग्य से मुकुंद की जान बच गई। गोली उनकी गर्दन को छूते हुए निकल गई। मुकुंद ने पुलिस और प्रशासन से मांग की है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, ताकि ऐसे अपराध दोबारा न हों।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

07 Jan 2026 08:18 am

Published on:

07 Jan 2026 08:17 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / वो मेरा भाई नहीं….ऐसे लोगों को कारावास… आरोपी के खिलाफ कड़ी सजा की मांग

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी बोले-जीसीसी नियमावली-2025 से उत्तर प्रदेश बनेगा वैश्विक निवेश और टेक हब

नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
प्रयागराज

Magh Mela 2026: मोनालिसा के बाद नई वायरल गर्ल्स ने लूटी लाइमलाइट, सोशल मीडिया पर बनीं सेंसेशन

प्रयागराज

7 जनवरी से मौसम में होगा बड़ा बदलाव, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

North India severe cold wave alert, IMD cold wave warning North India,
प्रयागराज

14,23,25 जनवरी को बंद रहेंगे सारे स्कूल-कॉलेज, देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

christmas holidays private schools winter vacation mp news
प्रयागराज

यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने किए बड़े बदलाव, छोटे स्टेशनों पर होगी ‘रन-थ्रू’ ट्रेनों की अनाउंसमेंट

प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.