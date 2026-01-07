वो मेरा भाई नहीं….ऐसे लोगों को कारावास… आरोपी के खिलाफ कड़ी सजा की मांग

तीहरे हत्याकांड के मामले में आरोपी के छोटे भाई मुकुंद कुमार पटेल ने कड़ा बयान दिया है। मुकुंद ने कहा कि आरोपी उसका भाई नहीं बल्कि एक कसाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी ने बेरहमी से उनके पिता, बहन और भांजी की हत्या की, वहीं उन पर भी गोली चलाकर जान से मारने का प्रयास किया गया।मुकुंद कुमार पटेल ने पुलिस और प्रशासन से मांग की है कि आरोपी को उम्रकैद जैसी कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।
मंगलवार शाम पूरा परिवार मोर्चरी पहुंचा, जहां पुलिस ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। शाम करीब 5:30 बजे मुकुंद कुमार अपने जीजा और अन्य परिजनों के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। डॉक्टरों की एक टीम ने देर शाम तीनों शवों का पोस्टमार्टम किया। इस दौरान मुकुंद का रो-रोकर बुरा हाल था।
मुकुंद ने बताया कि घटना वाली रात उसके भाई मुकेश के घर ससुराल से साढ़ू और गांव के कुछ लोग आए हुए थे। सभी लोग नववर्ष की खुशी में पार्टी कर रहे थे। पार्टी खत्म होने के बाद मुकेश अपने पिता के पास गया, जहां किसी बात को लेकर बहस हो गई। इसके बाद उसने अपने पिता, बहन और भांजी की निर्ममता से हत्या कर दी।
मुकुंद ने यह भी बताया कि अगले दिन जब वह काम से लौट रहे थे, तभी मुकेश ने बिना किसी वजह के उन पर भी हमला कर दिया। उसने गोली चला दी, लेकिन सौभाग्य से मुकुंद की जान बच गई। गोली उनकी गर्दन को छूते हुए निकल गई। मुकुंद ने पुलिस और प्रशासन से मांग की है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, ताकि ऐसे अपराध दोबारा न हों।
