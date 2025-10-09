सोरांव में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार, भारी मात्रा में बारूद जब्त

पुलिस ने घर से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। बरामदगी में आठ बोरी तैयार पटाखे, 51 किलोग्राम बारूद, 14 बोरियां खोखा सामग्री और पटाखा बनाने के अन्य उपकरण शामिल हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से घर में अवैध रूप से पटाखे तैयार कर रहे थे। यह कार्य न केवल गैरकानूनी था, बल्कि आसपास के लोगों की जान के लिए भी गंभीर खतरा बना हुआ था, क्योंकि थोड़ी सी चिंगारी से बड़ा धमाका हो सकता था।