हादसे में दो लोगों की मौत, कार छोड़कर फरार हुए आरोपी युवक, रोते रहे पत्नी और बच्चे

कपसेठी थाना प्रभारी सधुवन राम गौतम ने बताया कि कार के रजिस्ट्रेशन के आधार पर वाहन मालिक की पहचान कर ली गई है और कार को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।इस हादसे की वजह से सड़क पर लंबी कतारें लगी रहीं और लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। पुलिस ने बताया कि जल्द ही दोषियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई की जाएगी।