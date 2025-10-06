हादसे में दो लोगों की मौत, कार छोड़कर फरार हुए आरोपी युवक, रोते रहे पत्नी और बच्चे

सड़क हादसे में हुई दो लोगों की मौत
कपसेठी थाना क्षेत्र के भूसौला बाराडीह गांव के पास रविवार शाम लगभग छह बजे तेज रफ्तार अर्टिगा कार ने स्कूटी में टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटी सवार पुजारी आशीष मिश्रा और मजदूर शंकर की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों लगभग पांच फीट तक हवा में उछलकर सड़क पर गिर गए।
हादसे के बाद कार चालक और उसके साथी वाहन छोड़कर भाग निकले। गुस्साए लोगों ने कपसेठी-बाबतपुर मार्ग पर शव रखकर डेढ़ घंटे तक चक्का जाम कर दिया। बाद में एसडीएम शांतनु कुमार के समझाने पर परिजन मान गए और पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
जानकारी के अनुसार, आशीष मिश्रा बाराडीह के एक मंदिर में पुजारी थे और पूजा-पाठ कराते थे। उनके पीछे दो बेटे और तीन बेटियां हैं। शंकर परिवार का पालन-पोषण मजदूरी करके करते थे और उनके दो बेटे हैं। हादसे के बाद दोनों की पत्नी और परिवारिक सदस्य बेहद परेशान थे।
कपसेठी थाना प्रभारी सधुवन राम गौतम ने बताया कि कार के रजिस्ट्रेशन के आधार पर वाहन मालिक की पहचान कर ली गई है और कार को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।इस हादसे की वजह से सड़क पर लंबी कतारें लगी रहीं और लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। पुलिस ने बताया कि जल्द ही दोषियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई की जाएगी।
