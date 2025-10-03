दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा, नदी में डूबने से दो लोगों की मौत

दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा
प्रयागराज के शंकरगढ़ में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो दर्दनाक हादसे हो गए। दोनों जगहों पर बंधा और तालाब में डूबने से दो लोगों की मौत हो गई। इन हादसों से परिवार और गांव के लोग गहरे सदमे में हैं। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए।
शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के गाढ़ा कटरा गांव में 32 साल के दिवाकर सिंह उर्फ झग्गू की मौत हो गई। दिवाकर अपने भाई रवि सिंह और गांव के अन्य युवकों के साथ दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए बंधा में पानी के अंदर गए थे। इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वह मूर्ति के नीचे दब गए।
काफी देर तक बाहर न आने पर छोटे भाई रवि सिंह ने शोर मचाया। गांव के लोग दौड़े और तालाब में उतरकर दिवाकर को बाहर निकाला। उन्हें तुरंत शिवराजपुर के प्राइवेट नर्सिंग होम ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दिवाकर की अचानक मौत से परिवार और गांव के लोग सदमे में हैं।
गाढ़ा कटरा गांव के दिवाकर सिंह (32) तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। उनकी 4 साल की बेटी है, जबकि उनकी पत्नी पिछले तीन साल से मायके में रह रही है। विसर्जन के दौरान दिवाकर का पैर फिसल गया और वह मूर्ति के नीचे दब गए। उनके छोटे भाई रवि सिंह भी मूर्ति के नीचे दब गए थे। गांव वालों ने दोनों को बाहर निकाला और नर्सिंग होम ले गए। डॉक्टरों ने दिवाकर को मृत घोषित कर दिया, जबकि रवि की हालत गंभीर है और उसका इलाज जारी है।
