यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा की तारीखों की घोषणा, देखें टाइम टेबल, लेटेस्ट अपडेट

फोटो सोर्स- पत्रिका
UP board High School intermediate examination 2025 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से संचालित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाओं के तारीखों की घोषणा कर दी गई है। यह परीक्षा 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच होगी। कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने इस संबंध में जानकारी दी है। जिसके अनुसार हाई स्कूल की परीक्षा बुधवार 18 फरवरी को पहले दिन हिंदी का पेपर होगा। 19 फरवरी को कंप्यूटर और सिलाई विषय की परीक्षा होगी। शुक्रवार 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जारी टाइम टेबल के अनुसार शनिवार 21 फरवरी को बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की परीक्षा होगी। इसके साथ ही बालकों और उन बालिकाओं के लिए जिन्होंने इसे अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया है। आयोजित की जाएगी।
सोमवार 23 फरवरी को अंग्रेजी का पेपर है। जबकि सेकंड मीटिंग में इलेक्ट्रीशियन, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, सोलर सिस्टम रिपेयर, प्लंबर, सुरक्षा आईटी, आईटी एक्ट, मोबाइल रिपेयर, आपदा प्रबंधन, रिटेल ट्रेडिंग खुदरा व्यापार विषय का पेपर होगा।
मंगलवार 24 फरवरी को फर्स्ट मीटिंग में एनसीसी और सेकंड मीटिंग में मानव विज्ञान का पेपर है। बुधवार 25 फरवरी को फर्स्ट मीटिंग में विज्ञान का पेपर है। बृहस्पतिवार 24 फरवरी को फर्स्ट मीटिंग में गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी, असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, नेपाली भाषा का पेपर होगा।
शुक्रवार 27 फरवरी को फर्स्ट मीटिंग में गणित का पेपर है। जबकि शनिवार 28 फरवरी को संस्कृत का पेपर होगा। लंबे गैप के बाद 7 मार्च शनिवार को वाणिज्य, 9 मार्च सोमवार को उर्दू, मंगलवार 10 मार्च को चित्रकला, रंजन कला, बुधवार 11 मार्च को फर्स्ट मीटिंग में संगीत गायन और अंतिम दिन 12 मार्च बृहस्पतिवार को कृषि विषय का पेपर है।
इंटरमीडिएट का पूरा टाइम टेबल
