यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा की तारीखों की घोषणा, देखें टाइम टेबल, लेटेस्ट अपडेट

UP board High School intermediate examination 2025 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से संचालित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाओं के तारीखों की घोषणा कर दी गई है। यह परीक्षा 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच होगी। कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने इस संबंध में जानकारी दी है। जिसके अनुसार हाई स्कूल की परीक्षा बुधवार 18 फरवरी को पहले दिन हिंदी का पेपर होगा। 19 फरवरी को कंप्यूटर और सिलाई विषय की परीक्षा होगी। शुक्रवार 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर है।