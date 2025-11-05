Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा की तारीखों की घोषणा, देखें टाइम टेबल, लेटेस्ट अपडेट

UP Board announces high school and intermediate exam dates यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी गई है।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Narendra Awasthi

Nov 05, 2025

यूपी बोर्ड की परीक्षा की तारीखों की घोषणा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

UP board High School intermediate examination 2025 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से संचालित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाओं के तारीखों की घोषणा कर दी गई है। यह परीक्षा 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच होगी। कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने इस संबंध में जानकारी दी है। जिसके अनुसार हाई स्कूल की परीक्षा बुधवार 18 फरवरी को पहले दिन हिंदी का पेपर होगा। 19 फरवरी को कंप्यूटर और सिलाई विषय की परीक्षा होगी। शुक्रवार 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर है।

21 फरवरी को गृह विज्ञान

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जारी टाइम टेबल के अनुसार शनिवार 21 फरवरी को बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की परीक्षा होगी। इसके साथ ही बालकों और उन बालिकाओं के लिए जिन्होंने इसे अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया है। आयोजित की जाएगी।

अंग्रेजी का पेपर सोमवार को

सोमवार 23 फरवरी को अंग्रेजी का पेपर है। जबकि सेकंड मीटिंग में इलेक्ट्रीशियन, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, सोलर सिस्टम रिपेयर, प्लंबर, सुरक्षा आईटी, आईटी एक्ट, मोबाइल रिपेयर, आपदा प्रबंधन, रिटेल ट्रेडिंग खुदरा व्यापार विषय का पेपर होगा।

25 फरवरी को विज्ञान का

मंगलवार 24 फरवरी को फर्स्ट मीटिंग में एनसीसी और सेकंड मीटिंग में मानव विज्ञान का पेपर है। बुधवार 25 फरवरी को फर्स्ट मीटिंग में विज्ञान का पेपर है‌। बृहस्पतिवार 24 फरवरी को फर्स्ट मीटिंग में गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी, असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, नेपाली भाषा का पेपर होगा।

27 फरवरी को गणित का पेपर

शुक्रवार 27 फरवरी को फर्स्ट मीटिंग में गणित का पेपर है। जबकि शनिवार 28 फरवरी को संस्कृत का पेपर होगा। लंबे गैप के बाद 7 मार्च शनिवार को वाणिज्य, 9 मार्च सोमवार को उर्दू, मंगलवार 10 मार्च को चित्रकला, रंजन कला, बुधवार 11 मार्च को फर्स्ट मीटिंग में संगीत गायन और अंतिम दिन 12 मार्च बृहस्पतिवार को कृषि विषय का पेपर है।

इंटरमीडिएट का पूरा टाइम टेबल

इंटरमीडिएट का टाइम टेबल

इंटरमीडिएट का टाइम टेबल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

05 Nov 2025 08:13 pm

Published on:

05 Nov 2025 07:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा की तारीखों की घोषणा, देखें टाइम टेबल, लेटेस्ट अपडेट

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

स्वामी प्रसाद मौर्य सुर्खियों में आने के लिए देते हैं विवादित बयान, इससे देश को नुकसान : उमा भारती

प्रयागराज

बड़ा सख्त है कानून! अरबों लेकर नीरव-माल्या भागे, टकसाल से 260 रुपए चुराने वाले को नहीं मिली राहत

प्रयागराज

किन्नर अखाड़े में ममता कुलकर्णी विवाद से मचा भूचाल, महामंडलेश्वर टीना मां ने दिया इस्तीफा, बनाया नया सनातनी किन्नर अखाड़ा

Mamta Kulkarni controversy creates uproar in Kinnar Akhara
प्रयागराज

नैनी सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी ने फांसी लगाई, जेल प्रशासन में हड़कंप

प्रयागराज

15 हजार की रिश्वत लेते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर रंगे हाथ गिरफ्तार, विजिलेंस टीम की कार्रवाई

रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कंप्यूटर ऑपरेटर
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.