नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी बोले-जीसीसी नियमावली-2025 से उत्तर प्रदेश बनेगा वैश्विक निवेश और टेक हब

UP Cabinet Clear GCC Rules: देश के ग्रोथ इंजन और निवेश के प्रमुख गंतव्य के रूप में तेजी से उभर रहे उत्तर प्रदेश को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र (Global Capability Center – GCC) नीति-2024’ के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए GCC नियमावली-2025 को मंजूरी प्रदान की गई। इस फैसले को राज्य के औद्योगिक, तकनीकी और सेवा क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश को न केवल विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) बल्कि हाई-टेक सर्विसेज और नॉलेज आधारित अर्थव्यवस्था का भी प्रमुख केंद्र बनाया जाए। जीसीसी नीति और उससे जुड़ी नियमावली इसी दिशा में ठोस रोडमैप प्रस्तुत करती है।