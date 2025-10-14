प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कौशांबी के 50 रूटों पर चलेंगी नई रोडवेज बसें, सफर होगा आसान

50 रूटों पर चलेंगी नई रोडवेज बसें
शहर से लेकर गांव तक के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कौशांबी के ग्रामीण इलाकों तक रोडवेज बसों की सुविधा शुरू होने जा रही है। यानी अब गांव से शहर आना और शहर से गांव जाना पहले से ज्यादा आसान होगा।
रोडवेज ने तय किया है कि अब न्यायीपुर (42 किमी), श्रृंगवेरपुर और मऊआइमा (45 किमी), नेवादा (35 किमी) और कल्याणपुर (52 किमी) जैसे दूर-दराज इलाकों तक नियमित बसें चलाई जाएंगी। इन रूटों पर बसों की कमी नहीं होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने 50 नए रूटों की सूची जारी की है, जिन पर अनुबंधित बसें चलेंगी।
बसें चलाने के लिए निगम ने ई-निविदा जारी कर दी है। इच्छुक लोग 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि 1 नवंबर को निविदा खोली जाएगी। क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र कुमार ने बताया कि सीएनजी और डीजल बसें दोनों चलेंगी, जिससे ग्रामीण इलाकों में परिवहन सेवा मजबूत होगी।
आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और निवास प्रमाण-पत्र जैसी जरूरी दस्तावेजों की कॉपी देनी होगी। प्रति बस निविदा शुल्क ₹2360 (जीएसटी सहित) और ₹20,000 की ईएमडी (ड्राफ्ट के रूप में) जमा करनी होगी। 28-35 सीट वाली बस के लिए किराया दर ₹4.05 प्रति किमी, जबकि 52 सीट या उससे बड़ी बस के लिए ₹6.35 प्रति किमी तय की गई है।
