Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कौशांबी के 50 रूटों पर चलेंगी नई रोडवेज बसें, सफर होगा आसान

शहर से लेकर गांव तक के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कौशांबी के ग्रामीण इलाकों तक रोडवेज बसों की सुविधा शुरू होने जा रही है। यानी अब गांव से शहर आना और शहर से गांव जाना पहले से ज्यादा आसान होगा।

less than 1 minute read

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Oct 14, 2025

50 रूटों पर चलेंगी नई रोडवेज बसें

50 रूटों पर चलेंगी नई रोडवेज बसें

शहर से लेकर गांव तक के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कौशांबी के ग्रामीण इलाकों तक रोडवेज बसों की सुविधा शुरू होने जा रही है। यानी अब गांव से शहर आना और शहर से गांव जाना पहले से ज्यादा आसान होगा।

गांवों तक चलेंगी नियमित बसें

रोडवेज ने तय किया है कि अब न्यायीपुर (42 किमी), श्रृंगवेरपुर और मऊआइमा (45 किमी), नेवादा (35 किमी) और कल्याणपुर (52 किमी) जैसे दूर-दराज इलाकों तक नियमित बसें चलाई जाएंगी। इन रूटों पर बसों की कमी नहीं होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने 50 नए रूटों की सूची जारी की है, जिन पर अनुबंधित बसें चलेंगी।

निविदा की प्रक्रिया शुरू

बसें चलाने के लिए निगम ने ई-निविदा जारी कर दी है। इच्छुक लोग 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि 1 नवंबर को निविदा खोली जाएगी। क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र कुमार ने बताया कि सीएनजी और डीजल बसें दोनों चलेंगी, जिससे ग्रामीण इलाकों में परिवहन सेवा मजबूत होगी।

निविदा कैसे भरें?

आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और निवास प्रमाण-पत्र जैसी जरूरी दस्तावेजों की कॉपी देनी होगी। प्रति बस निविदा शुल्क ₹2360 (जीएसटी सहित) और ₹20,000 की ईएमडी (ड्राफ्ट के रूप में) जमा करनी होगी। 28-35 सीट वाली बस के लिए किराया दर ₹4.05 प्रति किमी, जबकि 52 सीट या उससे बड़ी बस के लिए ₹6.35 प्रति किमी तय की गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 10:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कौशांबी के 50 रूटों पर चलेंगी नई रोडवेज बसें, सफर होगा आसान

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

करण ने तय किया ठेले से ऑटोमोबाइल कंपनी में इंजीनियर तक का सफर, सिर पर छत तक नहीं थी नसीब

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश में हुई पेड़ से पैसों की बारिश? लूटने के लिए लोगों की हुई भीड़ जमा; देखिए हैरान करने वाला वीडियो

prayagraj monkey throws 500 rupee notes video viral registry man
प्रयागराज

मिट्टी में छिपा हुनर देख कौशांबी डीएम हुए प्रभावित, सड़क किनारे काम कर रहीं बच्चियों का स्कूल में होगा दाखिला

सड़क किनारे मिट्टी के बर्तन बना रही बच्चियों को देख गाड़ी रुकवाई
प्रयागराज

एचआरआई कैंपस में घुसा तेंदुआ, कुत्ते को बनाया शिकार, वैज्ञानिकों और शोधार्थियों में फैला दहशत

Leopard Attack
प्रयागराज

मंच पर भावुक हो गए चंद्रशेखर आजाद ! मायावती पर साधा निशाना, गर्लफ्रेंड के आरोप पर दिया चौंकाने वाला जवाब!

Prayagraj
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.