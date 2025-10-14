प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कौशांबी के 50 रूटों पर चलेंगी नई रोडवेज बसें, सफर होगा आसान

आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और निवास प्रमाण-पत्र जैसी जरूरी दस्तावेजों की कॉपी देनी होगी। प्रति बस निविदा शुल्क ₹2360 (जीएसटी सहित) और ₹20,000 की ईएमडी (ड्राफ्ट के रूप में) जमा करनी होगी। 28-35 सीट वाली बस के लिए किराया दर ₹4.05 प्रति किमी, जबकि 52 सीट या उससे बड़ी बस के लिए ₹6.35 प्रति किमी तय की गई है।