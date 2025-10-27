यूपी के इस जिले में कल बंद रहेंगे 1 से 12 तक के स्कूल, डीएम ने जारी किए आदेश, जानिए वजह

Image Generated By AI.
UP Schools Closed : यूपी और बिहार में इस छठ महापर्व की धूम मची हुई है। पूर्वी यूपी में छठ महापर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। छठ पर्व पर भीड़भाड़ और आस्था को देखते हुए प्रयागराज डीएम ने 1 से 12वीं तक के स्कूलों में 28 अक्टूबर को अवकाश घोषित कर दिया गया है। इसके पहले लखनऊ, गोरखपुर सहित कई जिलों में पहले ही स्थानीय अवकाश घोषित किया जा चुका है।
सोमवार को प्रयागराज के जिला विद्यालय निरीक्षक पीएन सिंह के कार्यालय से जारी एक अधिसूचना के मुताबिक, छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी के निर्देशानुसार, जिले में कक्षा 1 से 12 तक के सभी प्रकार के स्कूल (परिषदीय, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई तथा संस्कृत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) 28 अक्टूबर को बंद रहेंगे।
इससे पहले लखनऊ के जिलाधिकारी ने भी इसी तरह का आदेश जारी कर दिया था, जिसमें 28 अक्टूबर को सभी सरकारी व अर्ध-सरकारी दफ्तरों, स्कूलों तथा महाविद्यालयों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। दूसरी ओर, गोरखपुर प्रशासन ने स्थानीय अवकाश की तिथि में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया। पहले 29 अक्टूबर को अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन जिलाधिकारी दीपक मीणा ने इसे निरस्त कर 28 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश घोषित कर दिया। सूर्योदय पूजा की धार्मिक महत्वता को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने एक दिन पहले का अवकाश तय किया।
छठ महापर्व के तीसरे दिन, अर्थात् षष्ठी तिथि पर सोमवार को चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे। सुबह 7:27 बजे से सुकर्मा योग प्रारंभ होगा, जो दोपहर 1:27 बजे से रवि योग में परिवर्तित हो जाएगा और यह 28 अक्टूबर को दोपहर 3:45 बजे तक रहेगा। लखनऊ के ज्योतिषाचार्य एसएस नागपाल के अनुसार, 27 अक्टूबर को छठ पूजन के अवसर पर सूर्योदय सुबह 6:13 बजे होगा तथा सूर्यास्त शाम 5:27 बजे। इसी समय महिलाएं अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगी। वहीं, 28 अक्टूबर मंगलवार को सूर्योदय सुबह 6:13 बजे होने पर व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य देंगी।
