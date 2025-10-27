यूपी के इस जिले में कल बंद रहेंगे 1 से 12 तक के स्कूल, डीएम ने जारी किए आदेश, जानिए वजह

छठ महापर्व के तीसरे दिन, अर्थात् षष्ठी तिथि पर सोमवार को चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे। सुबह 7:27 बजे से सुकर्मा योग प्रारंभ होगा, जो दोपहर 1:27 बजे से रवि योग में परिवर्तित हो जाएगा और यह 28 अक्टूबर को दोपहर 3:45 बजे तक रहेगा। लखनऊ के ज्योतिषाचार्य एसएस नागपाल के अनुसार, 27 अक्टूबर को छठ पूजन के अवसर पर सूर्योदय सुबह 6:13 बजे होगा तथा सूर्यास्त शाम 5:27 बजे। इसी समय महिलाएं अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगी। वहीं, 28 अक्टूबर मंगलवार को सूर्योदय सुबह 6:13 बजे होने पर व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य देंगी।