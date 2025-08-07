फिल्मी स्टाइल में 10 मिनट की मुठभेड़…46 राउंड फायरिंग! STF ने 4 लाख रुपए के इस इनामी कुख्यात गैंगस्टर को किया ढेर

उन्होंने कहा कि पुलिस के देखते ही आशीष ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में STF अधिकारी जेपी राय, प्रभंजन और रोहित बाल-बाल बचे। आत्मरक्षा में STF ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आशीष घायल हो गया और उसे पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मौके से पुलिस ने एक लोडेड AK-47, 9 MM पिस्टल, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस, खोखे और एक मोटरसाइकिल बरामद की। अधिकारी ने बताया कि हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।