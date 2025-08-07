फिल्मी स्टाइल में 10 मिनट की मुठभेड़…46 राउंड फायरिंग! STF ने 4 लाख रुपए के इस इनामी कुख्यात गैंगस्टर को किया ढेर

UP Crime: उत्तर प्रदेश STF ने गुरुवार तड़के प्रयागराज के शंकरगढ़ थाना इलाके के शिवराजपुर चौराहे के पास मुठभेड़ में झारखंड के धनबाद निवासी खूंखार माफिया अपराधी आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह को मार गिराया।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) अमिताभ यश का कहना है कि गैंगस्टर अमन सिंह समेत 4 हाई-प्रोफाइल हत्याओं के मामलों में फरार आशीष ने STF टीम पर AK-47 राइफल और 9 MM पिस्टल से गोलियां चलाईं। जिसकी जवाबी कार्रवाई में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस और गैंगस्टर के बीच करीब 10 मिनट तक मुठभेड़ हुई। इस दौरान 46 राउंड फायरिंग हुई।
ADG यश के मुताबिक आशीष अपने साथी के साथ किसी बड़ी आपराधिक साजिश को अंजाम देने प्रयागराज पहुंचा था। सूचना पर STF ने शिवराजपुर के पास जाल बिछाया।
उन्होंने कहा कि पुलिस के देखते ही आशीष ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में STF अधिकारी जेपी राय, प्रभंजन और रोहित बाल-बाल बचे। आत्मरक्षा में STF ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आशीष घायल हो गया और उसे पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मौके से पुलिस ने एक लोडेड AK-47, 9 MM पिस्टल, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस, खोखे और एक मोटरसाइकिल बरामद की। अधिकारी ने बताया कि हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।
STF ने कहा कि आशीष का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। वह धनबाद में हुई 3 हाई-प्रोफाइल हत्या मामलों में मुख्य आरोपी था। इसमें 5 सितंबर, 2021 को कतरास में पुलिस मुखबिर और कोयला व्यापारी नीरज तिवारी की हत्या, 12 मई, 2021 को वासेपुर में जमीन कारोबारी सरफुल हसन उर्फ लाला खान की हत्या और झरिया में रंजीत साहू की हत्या शामिल है।
इससे पहले आशीष, समीर मंडल भू-माफिया हत्याकांड में जेल जा चुका था, लेकिन जमानत पर रिहा हो गया था। झारखंड पुलिस और CID दोनों उसकी तलाश कर रहे थे, और उसके खिलाफ एक स्थायी वारंट जारी किया गया था। आशीष पर एक दर्जन से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।