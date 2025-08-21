Patrika LogoSwitch to English

22 से 26 अगस्त तक फिर सक्रिय होगा मॉनसून, 30 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, देखें IMD की चेतावनी

उत्तर प्रदेश में मॉनसून की सुस्ती अब जल्दी ही खत्म होने वाली है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 22 अगस्त से अगले पांच दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश होगी।

प्रयागराज

Krishna Rai

Aug 21, 2025

यूपी में इन जिलों में होगी झमाझम बारिश

उत्तर प्रदेश में मॉनसून की सुस्ती अब जल्दी ही खत्म होने वाली है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 22 अगस्त से अगले पांच दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश होगी। बारिश के दौरान लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी और तापमान में भी गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

इन जिलों में होगी झमाझम बारिश 

गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही और जौनपुर, सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर में झमाझम बारिश की आशंका है।

बारिश से कम होगा तापमान

मौसम विभाग का कहना है कि इस बारिश से न सिर्फ तापमान कम होगा, बल्कि किसानों के लिए भी यह फायदेमंद साबित हो सकता है। साथ ही, लोगों को सलाह दी गई है कि बारिश के दौरान बाहर निकलते समय सावधानी बरतें और जरूरत पड़ने पर अपने घर या सुरक्षित स्थान पर रहें।

Published on:

21 Aug 2025 12:26 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / 22 से 26 अगस्त तक फिर सक्रिय होगा मॉनसून, 30 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, देखें IMD की चेतावनी

