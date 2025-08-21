22 से 26 अगस्त तक फिर सक्रिय होगा मॉनसून, 30 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, देखें IMD की चेतावनी

उत्तर प्रदेश में मॉनसून की सुस्ती अब जल्दी ही खत्म होने वाली है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 22 अगस्त से अगले पांच दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश होगी। बारिश के दौरान लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी और तापमान में भी गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।