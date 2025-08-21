22 से 26 अगस्त तक फिर सक्रिय होगा मॉनसून, 30 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, देखें IMD की चेतावनी

उत्तर प्रदेश में मॉनसून की सुस्ती अब जल्दी ही खत्म होने वाली है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 22 अगस्त से अगले पांच दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश होगी। बारिश के दौरान लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी और तापमान में भी गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही और जौनपुर, सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर में झमाझम बारिश की आशंका है।
मौसम विभाग का कहना है कि इस बारिश से न सिर्फ तापमान कम होगा, बल्कि किसानों के लिए भी यह फायदेमंद साबित हो सकता है। साथ ही, लोगों को सलाह दी गई है कि बारिश के दौरान बाहर निकलते समय सावधानी बरतें और जरूरत पड़ने पर अपने घर या सुरक्षित स्थान पर रहें।