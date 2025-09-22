यूपी में 25 सितंबर से फिर लौटेगा मॉनसून, इन 20 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश की आशंका

इसके एक दिन बाद यानी 26 सितंबर को यह बारिश बुंदेलखंड के इलाकों तक फैल सकती है। बुंदेलखंड के प्रमुख जिले हैं: झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि लोगों को हल्की बारिश और मौसम में बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। यह बारिश किसानों और आम जनता के लिए राहत का कारण बन सकती है।