यूपी में 25 सितंबर से फिर लौटेगा मॉनसून, इन 20 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश की आशंका

भारतीय मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र ने 25 और 26 सितंबर को उत्तर प्रदेश में मौसम को लेकर नया अपडेट दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में हो रही मौसमी हलचल के कारण 25 सितंबर से पूर्वांचल में और 26 सितंबर से मध्य प्रदेश व बुंदेलखंड के हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है।
पूर्वांचल में 25 सितंबर से मौसम बदल सकता है। यहां कुछ जिलों में हल्की बारिश या बूंदा-बांदी होने की उम्मीद है। यह बारिश तेज नहीं होगी और रुक-रुक कर पड़ सकती है। पूर्वांचल के प्रमुख जिले हैं: आजमगढ़, बलिया, बस्ती, चंदौली, देवरिया, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, मऊ, मिर्जापुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र और वाराणसी।
इसके एक दिन बाद यानी 26 सितंबर को यह बारिश बुंदेलखंड के इलाकों तक फैल सकती है। बुंदेलखंड के प्रमुख जिले हैं: झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि लोगों को हल्की बारिश और मौसम में बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। यह बारिश किसानों और आम जनता के लिए राहत का कारण बन सकती है।