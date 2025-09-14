Patrika LogoSwitch to English

UPPSC: एपीओ के 182 पदों पर निकली वैकेंसी, 16 सितंबर से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा-2025 के लिए संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया है। इस बार कुल 182 पदों पर भर्ती की जाएगी।

प्रयागराज

Krishna Rai

Sep 14, 2025

UPPSC Staff Nurse Mains Admit Card

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा-2025 के लिए संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया है। इस बार कुल 182 पदों पर भर्ती की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 सितंबर 2025 से शुरू होगी और आवेदन की अंतिम तिथि 16 अक्तूबर 2025 निर्धारित की गई है। वहीं, आवेदन में सुधार या फीस भुगतान की अंतिम तिथि 24 अक्तूबर 2025 रखी गई है।

यूपीपीएससी के सचिव अशोक कुमार ने क्या बताया

यूपीपीएससी के सचिव अशोक कुमार ने बताया कि अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले विस्तृत विज्ञापन ध्यान से पढ़ना चाहिए। पदों की संख्या समय और जरूरत के अनुसार घट या बढ़ सकती है। शैक्षिक योग्यता, चयन प्रक्रिया और अन्य आवश्यक विवरण विस्तृत विज्ञापन में उपलब्ध हैं।

21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए उम्र

21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए उम्र

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु 1 जुलाई 2025 को 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी उम्मीदवार का जन्म 2 जुलाई 1985 से पहले और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांग और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट मिलेगी।

यूपीपीएससी ने पहले भी एपीओ भर्ती आयोजित की है। अप्रैल 2022 में 69 पदों के लिए भर्ती हुई थी, जिसमें चयन प्रक्रिया प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू के माध्यम से लगभग 14 महीने में पूरी की गई थी। अंतिम परिणाम जून 2023 में घोषित किया गया था।

मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए पूरी की जाएगी

इस बार के लिए भी चयन प्रक्रिया प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए पूरी की जाएगी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन और विस्तृत विज्ञापन की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यूपीपीएससी ने स्पष्ट किया है कि केवल वही उम्मीदवार आवेदन करें जो शैक्षिक और आयु मानदंडों पर खरे उतरते हों। इस भर्ती के लिए आवेदन करना एक सुनहरा अवसर है, इसलिए समय पर आवेदन करना जरूरी है।

