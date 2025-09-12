लड़की बनने के चक्कर में UPSC के छात्र ने काट लिया प्राइवेट पार्ट, खुद ही लगाया था एनस्थीसिया का इंजेक्शन फिर…

एनस्थीसिया के इंजेक्शन का असर जब तक रहा तब तक युवक को दर्द नहीं हुआ। जैसे ही एनस्थीसिया का असर खत्म हुआ युवक दर्द से तड़पने लगा और जोर-जोर से चिल्लाने लगा। करीब एक घंटे तक कमरे में युवक दर्द से तड़पता रहा। दर्द की दवा भी खाई लेकिन कोई खास असर नहीं हुआ। उधर, फर्श पर ब्लड बह रहा था, जिसके बाद मकान मालिक ने एंबुलेंस बुलाई और उसे लेकर तेज बहादुर सप्रू बेली अस्पताल पहुंचे। वहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।