अगले साल प्रदेश को मिलेंगे 1200 से अधिक पीसीएस अधिकारी, 947 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस-2025 के तहत 200 पदों पर भर्ती की घोषणा की है, लेकिन इन पदों की संख्या आगे बढ़ सकती है। आयोग के नियमों के मुताबिक, जब तक प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम नहीं आता, तब तक विभागों से आने वाले सभी नए पद उसी भर्ती प्रक्रिया में जोड़े जा सकते हैं। यही वजह है कि पीसीएस-2024 में शुरू में सिर्फ 220 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन प्री परीक्षा का परिणाम आने तक यह संख्या बढ़कर 947 पद हो गई। इसी तरह, पीसीएस-2025 में भी पदों की संख्या बढ़ने की पूरी उम्मीद है।