UP Board Result 2026 Update: यूपी बोर्ड रिजल्ट की तारीख घोषित, कल शाम 4 बजे आएगा 10वीं और 12वीं का परिणाम

UP Board Result 2026 (Gemini)
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा रिजल्ट का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। बोर्ड ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर पोस्ट जारी कर बताया है कि वर्ष 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम 23 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे प्रयागराज स्थित परिषद मुख्यालय से घोषित किया जाएगा। छात्र-छात्राएं रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बीते वर्ष 25 अप्रैल को बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित किया था, जबकि इस बार रिजल्ट उससे दो दिन पहले यानी 23 अप्रैल को जारी किया जाएगा।
2026 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 52 लाख 30 हजार 297 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। हाईस्कूल में 27 लाख 50 हजार 945 छात्र-छात्राएं रजिस्टर्ड हुए थे, जिनमें 14 लाख 38 हजार 682 छात्र और 13 लाख 12 हजार 263 छात्राएं रहीं। वहीं, इंटरमीडिएट में 24 लाख 79 हजार 352 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था।
बोर्ड परीक्षाएं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए 8033 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गईं। परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू हुईं और 12 मार्च 2026 तक चलीं। परीक्षा दो पालियों में कराई गई, ताकि सभी विषयों की परीक्षाएं सुचारु रूप से संपन्न हो सकें।
इस बार परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्र अनुपस्थित भी रहे। कुल 2.87 लाख छात्र-छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी। इनमें हाईस्कूल के 1.61 लाख परीक्षार्थी और इंटरमीडिएट के 1.26 लाख छात्र-छात्राएं शामिल हैं। अब लाखों विद्यार्थियों और अभिभावकों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है।
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