UP Board Result 2026 Update: यूपी बोर्ड रिजल्ट की तारीख घोषित, कल शाम 4 बजे आएगा 10वीं और 12वीं का परिणाम

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा रिजल्ट का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। बोर्ड ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर पोस्ट जारी कर बताया है कि वर्ष 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम 23 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे प्रयागराज स्थित परिषद मुख्यालय से घोषित किया जाएगा। छात्र-छात्राएं रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे।