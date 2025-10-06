वीर शहीदों के सम्मान में दशाश्वमेध घाट पर जले आकाशदीप, लोगों ने दी श्रद्धांजलि

वाराणसी के गंगा तट स्थित दशाश्वमेध घाट पर सोमवार की शाम गंगोत्री सेवा समिति की ओर से वीर शहीदों की याद में आकाशदीप जलाए गए। ये दीप उन जवानों को समर्पित थे, जिन्होंने देश की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। इस मौके पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए कार्तिक मास में हर साल यह आयोजन किया जाता है। इस परंपरा के तहत गंगा तट, सरोवरों, कूपों, बावड़ियों और घरों की छतों पर आकाशदीप जलाए जाते हैं। यह परंपरा काशी में सदियों से चली आ रही है।