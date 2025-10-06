मीरजापुर में डांडिया विवाद में छात्र की मौत, कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप

मीरजापुर के चुनार क्षेत्र के एपेक्स आयुर्वेद कॉलेज में 21 सितंबर को डांडिया कार्यक्रम को लेकर छात्रों के बीच झगड़ा हुआ। इस दौरान बीएएमएस द्वितीय वर्ष के छात्र संस्कार गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पहले कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन सही जांच और इलाज न होने के कारण उनकी हालत बिगड़ गई। इसके बाद परिजन उन्हें वाराणसी के पापुलर अस्पताल लेकर गए, जहां सोमवार सुबह उनका निधन हो गया।



मौत से टूट गया पूरा परिवार