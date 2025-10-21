प्रयागराज में ईंट मारकर रोडवेज ड्राइवर की हत्या, गुस्साई भीड़ ने तोड़ी गाड़ियां, हाईवे जाम

प्रयागराज में सड़क पर हंगामा
प्रयागराज में मंगलवार दोपहर एक रोडवेज ड्राइवर की ईंट-पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। पांच हमलावरों ने मिलकर ड्राइवर पर हमला किया। एक ईंट उसके सिर पर लगी, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। लोगों के शोर मचाने पर हमलावर वहां से भाग निकले। घटना के बाद गुस्साए परिजनों और करीब एक हजार ग्रामीणों ने प्रयागराज-कानपुर हाईवे को तीन घंटे तक जाम कर दिया। उन्होंने ड्राइवर का शव हाईवे पर रखकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। भीड़ ने सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की, यहां तक कि भारत सरकार लिखी एक कार पर भी पथराव किया गया। हाईवे पर करीब तीन किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसे खुलवाने के लिए पुलिस को PAC बुलानी पड़ी।
प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि डीएम और एसएसपी मौके पर आएं और हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जब तक उनकी मांगें नहीं मानी गईं, लोग हाईवे पर डटे रहे। इस घटना के बाद धूमनगंज इलाके में तनाव फैल गया और आसपास की दुकानों के शटर बंद हो गए।
करीब तीन घंटे बाद पुलिस ने परिवार की तीन मांगें मान लीं। पहली, हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी और जेल भेजना, दूसरी, परिवार की सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस देना और तीसरी, परिवार को मुआवजा देना। इन आश्वासनों के बाद लोगों ने जाम खत्म किया, लेकिन इलाके में अब भी गुस्सा और तनाव बना हुआ है।
