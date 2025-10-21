प्रयागराज में ईंट मारकर रोडवेज ड्राइवर की हत्या, गुस्साई भीड़ ने तोड़ी गाड़ियां, हाईवे जाम

प्रयागराज में मंगलवार दोपहर एक रोडवेज ड्राइवर की ईंट-पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। पांच हमलावरों ने मिलकर ड्राइवर पर हमला किया। एक ईंट उसके सिर पर लगी, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। लोगों के शोर मचाने पर हमलावर वहां से भाग निकले। घटना के बाद गुस्साए परिजनों और करीब एक हजार ग्रामीणों ने प्रयागराज-कानपुर हाईवे को तीन घंटे तक जाम कर दिया। उन्होंने ड्राइवर का शव हाईवे पर रखकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। भीड़ ने सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की, यहां तक कि भारत सरकार लिखी एक कार पर भी पथराव किया गया। हाईवे पर करीब तीन किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसे खुलवाने के लिए पुलिस को PAC बुलानी पड़ी।