बकरी चराने गई 4 साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म, हालत गंभीर

बच्ची की हालत काफी गंभीर है। पीड़िता की मां उसे लेकर सीधे घूरपुर थाने पहुंची और आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद बच्ची को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में घूरपुर थाना प्रभारी दिनेश सिंह ने बताया कि बच्ची से दुष्कर्म की जानकारी मिली है और जांच के लिए पुलिस टीम मौके पर भेज दी गई है।