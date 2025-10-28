डीएलएड परीक्षा में दूसरे की जगह पेपर देते पकड़ा गया युवक, प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई

डीएलएड परीक्षा 2025 के पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं सोमवार से शुरू हुईं। पहले ही दिन प्रयागराज के अग्रसेन इंटर कॉलेज, लूकरगंज में एक युवक दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। पकड़े गए युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है।डायट प्रवक्ता और पर्यवेक्षक डॉ. प्रसून कुमार ने बताया कि जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्वक चल रही थी। तभी सूचना मिली कि अग्रसेन इंटर कॉलेज में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की पहली पाली की बाल विकास परीक्षा में जौनपुर के ककोहिया गांव का सचिन सिंह यादव नाम का युवक किसी और की जगह परीक्षा दे रहा है। जांच के बाद उसकी पोल खुल गई और केंद्र प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस को सूचना दे दी।