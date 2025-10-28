Patrika LogoSwitch to English

डीएलएड परीक्षा में दूसरे की जगह पेपर देते पकड़ा गया युवक, प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई

डीएलएड परीक्षा 2025 के पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं सोमवार से शुरू हुईं। पहले ही दिन प्रयागराज के अग्रसेन इंटर कॉलेज, लूकरगंज में एक युवक दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। पकड़े गए युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Oct 28, 2025

Exam

प्रतीकात्मक तस्वीर (Image: Gemini)

डीएलएड परीक्षा 2025 के पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं सोमवार से शुरू हुईं। पहले ही दिन प्रयागराज के अग्रसेन इंटर कॉलेज, लूकरगंज में एक युवक दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। पकड़े गए युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है।डायट प्रवक्ता और पर्यवेक्षक डॉ. प्रसून कुमार ने बताया कि जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्वक चल रही थी। तभी सूचना मिली कि अग्रसेन इंटर कॉलेज में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की पहली पाली की बाल विकास परीक्षा में जौनपुर के ककोहिया गांव का सचिन सिंह यादव नाम का युवक किसी और की जगह परीक्षा दे रहा है। जांच के बाद उसकी पोल खुल गई और केंद्र प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस को सूचना दे दी।

आरोपी सचिन सिंह यादव को पुलिस के हवाले किया

डीएलएड परीक्षा शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही कक्ष निरीक्षक रामकृष्ण द्विवेदी और शशि प्रकाश श्रीवास्तव ने अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांचे। जब एक अभ्यर्थी के कागज मेल नहीं खाए तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पर्यवेक्षकों को दी। इसके बाद डायट प्रवक्ता डॉ. प्रसून कुमार और रीना यादव ने मामले की पूरी जांच की। इस घटना की जानकारी उप शिक्षा निदेशक और डायट प्राचार्य राजेंद्र प्रताप को दी गई। उनके निर्देश पर केंद्र व्यवस्थापक आद्या प्रसाद मिश्रा ने खुल्दाबाद थाने में तहरीर दी, जिसके बाद आरोपी सचिन सिंह यादव को पुलिस के हवाले कर दिया गया।

725 छात्रों ने छोड़ी परीक्षा

डीएलएड/बीटीसी 2025 की पहली सेमेस्टर परीक्षा सोमवार से जिले के 16 केंद्रों पर शुरू हुई। परीक्षा दो पालियों में हुई।

पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक चली, जिसमें 5773 छात्रों में से 5334 उपस्थित रहे और 439 अनुपस्थित रहे।

दूसरी पाली दोपहर 1:30 से 3:30 बजे तक हुई, जिसमें 4908 में से 4622 छात्र-छात्राएं शामिल हुए, जबकि 286 अनुपस्थित रहे।

केंद्रों पर होगी सख्त निगरानी

हर परीक्षा केंद्र पर दो पर्यवेक्षक लगाए गए थे। एक डायट प्रयागराज से और एक राजकीय इंटर कॉलेज से। नई व्यवस्था के तहत प्रश्नपत्रों के पैकेट केंद्र व्यवस्थापक और पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में उनके हस्ताक्षर से खोले गए। प्रत्येक पैकेट में 30 प्रश्नपत्र थे, जिन्हें सीधे परीक्षा कक्ष में छात्रों के सामने खोला गया।

28 Oct 2025 02:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / डीएलएड परीक्षा में दूसरे की जगह पेपर देते पकड़ा गया युवक, प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई

