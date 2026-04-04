डिप्टी CM एकनाथ शिंदे और ‘ढोंगी’ खरात के बीच 17 फोन कॉल का दावा, CDR खुलासे से महाराष्ट्र में की सियासत में मचा हड़कंप

अंजलि दमानिया ने एक मराठी समाचार चैनल से बातचीत में दावा किया कि उन्हें एक अज्ञात व्हाट्सएप नंबर से अशोक खरात के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) मिले हैं। उनके अनुसार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और खरात के बीच करीब 17 बार बातचीत हुई, जिसमें सबसे लंबी कॉल 21 मिनट की थी। वहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की नेता रूपाली चाकणकर और खरात के बीच सबसे अधिक 177 बार बातचीत हुई, जिसकी कुल अवधि 33,727 सेकंड बताई गई। इस विवाद के बढ़ने के बाद रूपाली चाकणकर ने राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया है।