Dombivli Crime: ‘घर आ जाओ पार्टी करेंगे’, नशीला पदार्थ खिलाकर युवती से किया गैंगरेप

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली शहर (Dombivli News) से एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसने एक बार फिर महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां 22 वर्षीय एक युवती के साथ कथित तौर पर तीन लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। शिकायत मिलने ही पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।