Pune: अशोक खरात जैसा एक और मामला, दोष दूर करने के नाम पर ढोंगी ने महिला से किया रेप

नासिक के ‘कैप्टन’ अशोक खरात की तरह ही महाराष्ट्र के पुणे जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां अध्यात्म और श्रद्धा के नाम पर महिलाओं का यौन शोषण करने वाले एक स्वयंभू बाबा का असली चेहरा उजागर हुआ है। आरोपी खुद के भीतर दैवीय शक्ति होने का ढोंग करता था। एक पीड़िता ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है।