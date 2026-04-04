महिला से संबंध…फिर विवाद, खुन्नस में 6 साल की बच्ची और 79 साल की बुजुर्ग को मार डाला आरोपी

पुलिस जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी विनायक और संगीता की मुलाकात करीब दो साल पहले सोशल मीडिया के जरिए हुई थी, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। हालांकि, शादी के कुछ ही समय बाद उनके रिश्ते में दरार आ गई और विवाद बढ़ने लगे। जांच में सामने आया कि विनायक का बार-बार घर आना संगीता और उनके परिवार को पसंद नहीं था। बुजुर्ग मंगल शिंदे उसे घर आने से रोकती थीं, जबकि छोटी बच्ची धनश्री भी उसे देखकर डर जाती थी। परिवार के इसी विरोध और बच्ची के डर ने विनायक के मन में धीरे-धीरे बदले की भावना को जन्म दे दिया।