BJP बनाम शिंदे सेना? एकनाथ का नामो-निशान मिटाने की धमकी…ठाणे में गणेश नाइक का तीखा हमला

आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता गणेश नाइक और एकनाथ शिंदे के बीच मुंबई महानगर क्षेत्र, खासकर नवी मुंबई, ठाणे और कल्याण-डोंबिवली में लंबे समय से राजनीतिक टकराव रहा है। भाजपा और शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना के महाराष्ट्र और केंद्र में गठबंधन के बावजूद यह विवाद खत्म नहीं हुआ है। हाल ही में हुए नगर निकाय चुनावों के नतीजों के बाद नाइक ने महायुति की चुनावी रणनीति पर असंतोष जताया। ठाणे में एक गणेश मंडल का दौरा करते हुए, जिसे शिंदे का राजनीतिक गढ़ माना जाता है, नाइक ने चेतावनी दी, “अगर भाजपा इजाजत दे दे, तो उनका नाम और अस्तित्व मिट जाएगा। मैं आज इसे दोहरा रहा हूं।” उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन संकेत करते हुए कहा कि फिलहाल पार्टी के दबाव हैं क्योंकि अभी पार्टी खुलकर काम नहीं करने दे रही है, अगर पार्टी अनुमति दे दे, तो शिवसेना प्रमुख का राजनीतिक अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो जाएगा।