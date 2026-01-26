26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पुणे

BJP बनाम शिंदे सेना? एकनाथ का नामो-निशान मिटाने की धमकी…ठाणे में गणेश नाइक का तीखा हमला

Maharashtra politics: महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के बाद सियासी तनातनी बढ़ गई है। इसी बीच भाजपा नेता गणेश नाइक ने बिना नाम लिए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को चेतावनी दी, कि पार्टी ने रोक न रखी होती तो उनका राजनीतिक नामो-निशान खत्म हो जाता।

2 min read
Google source verification

पुणे

image

Imran Ansari

Jan 26, 2026

BJP Ganesh Naik warns Eknath Shinde in Thane

Maharashtra politics: महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के बाद सभी पार्टियों में तनातनी का माहौल देखने को मिल रहा है। यहां तक कि पहले से गठबंधन बनाकर सरकार चलाने वाली पार्टियों में भी अनबन चल रही है। इसी बीच भाजपा नेता और राज्य मंत्री गणेश नाइक ने ऐसा बयान दिया है, जिसको लेकर और सियासी माहौल गरमा गया है। दरअसल, सोमवार को उन्होंने डिप्टी सीएम एकनाथ का बिना नाम लिए चेतावनी दी कि पार्टी ने रोक रखी है, नहीं तो उनका राजनीति से नामो-निशान खत्म हो जाता।

आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता गणेश नाइक और एकनाथ शिंदे के बीच मुंबई महानगर क्षेत्र, खासकर नवी मुंबई, ठाणे और कल्याण-डोंबिवली में लंबे समय से राजनीतिक टकराव रहा है। भाजपा और शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना के महाराष्ट्र और केंद्र में गठबंधन के बावजूद यह विवाद खत्म नहीं हुआ है। हाल ही में हुए नगर निकाय चुनावों के नतीजों के बाद नाइक ने महायुति की चुनावी रणनीति पर असंतोष जताया। ठाणे में एक गणेश मंडल का दौरा करते हुए, जिसे शिंदे का राजनीतिक गढ़ माना जाता है, नाइक ने चेतावनी दी, “अगर भाजपा इजाजत दे दे, तो उनका नाम और अस्तित्व मिट जाएगा। मैं आज इसे दोहरा रहा हूं।” उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन संकेत करते हुए कहा कि फिलहाल पार्टी के दबाव हैं क्योंकि अभी पार्टी खुलकर काम नहीं करने दे रही है, अगर पार्टी अनुमति दे दे, तो शिवसेना प्रमुख का राजनीतिक अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो जाएगा।

'भाजपा एक अनुशासित पार्टी है'

नाइक ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। “पार्टी की तरफ से जो कहा जाता है, कार्यकर्ताओं को उसे मानना पड़ता है। कई बार पार्टी का फैसला कार्यकर्ताओं के मन मुताबिक नहीं होता है, फिर भी पार्टी की मर्यादा और अनुशासन के लिए चुप रहना पड़ता है।” इसके साथ ही उन्होंने यह कहा कि कोई भी इलाका किसी निजी किला नहीं होता है। उन्होंने याद दिलाया कि जब वे दूसरी पार्टी में थे, तब नवी मुंबई और मीरा-भायंदर में उनके मेयर थे और ठाणे थोड़े अंतर से हाथ से निकल गया था, लेकिन जिला बैंक और जिला परिषद उनके कब्जे में रहे।

'नगर निगम का चुनाव कार्यकर्ताओं का होता है'

नाइक ने हाल ही में हुए नगर निकाय चुनावों को लेकर महायुति की रणनीति पर असंतोष जताया। उनका कहना था कि सांसद और विधायक नेताओं के होते हैं, लेकिन नगर निगम और परिषदें कार्यकर्ताओं की होती हैं, इसलिए हर पार्टी को अलग-अलग चुनाव लड़ना चाहिए और नतीजों के बाद ज्यादा पार्षद वाली पार्टी को मेयर पद मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि नवी मुंबई में जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तो शिवसेना की तरफ से 57 सीटों की मांग की गई थी, लेकिन भाजपा उतनी सीट देने के लिए सहमत नहीं थी और 20-22 सीट देने के लिए तैयार थी। दोनों तरफ से बैठक की गई और उचित निष्कर्ष निकाला गया। भाजपा नेता ने बताया कि अपनी राय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचाई थी, लेकिन उनकी तरफ से उस पर कोई फैसला नहीं किया गया था।

ये भी पढ़ें

महाराष्ट्र में सपा से ताकतवर पार्टी बनी AIMIM! क्या मुस्लिमों को भा गए असदुद्दीन ओवैसी? देखिए पूरा आंकडा
पुणे
Asaduddin Owaisi party stronger than Samajwadi Party in Maharashtra

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

politics

Published on:

26 Jan 2026 07:07 pm

Hindi News / Maharashtra / Pune / BJP बनाम शिंदे सेना? एकनाथ का नामो-निशान मिटाने की धमकी…ठाणे में गणेश नाइक का तीखा हमला

बड़ी खबरें

View All

पुणे

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

पैसों का बक्सा समझकर EVM उड़ा ले गए चोर, नकदी की तलाश में सरकारी स्ट्रॉन्ग रूम में की थी सेंधमारी… वारदात CCTV में कैद

Thieves stole EVMs in Pune mistaking them for money boxes
पुणे

मुंब्रा के बाद पूरे महाराष्ट्र को ‘हरे रंग’ में रंगने का ऐलान, सहर शेख के समर्थन में इम्तियाज जलील का बड़ा ऐलान

Imtiaz Jalil support Seher Sheikh:
पुणे

महाराष्ट्र में सपा से ताकतवर पार्टी बनी AIMIM! क्या मुस्लिमों को भा गए असदुद्दीन ओवैसी? देखिए पूरा आंकडा

Asaduddin Owaisi party stronger than Samajwadi Party in Maharashtra
पुणे

भगवा में हरा कैसे होगा ? ओवैसी की पार्षद को डिप्टी CM एकनाथ शिंदे का जवाब, बताया मुंब्रा और ठाणे का रंग

Deputy CM Eknath Shinde response to MIM councilor's statement about Sahar Sheikh
पुणे

शादी के बाद सुहागरात पर पत्नी से दूर रहा पति, 2 महीने बाद खुली सच्चाई तो पत्नी पहुंची थाने बोली-साहब! मेरा पति…

Woman married to eunuch in Maharashtra case filed
पुणे
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.