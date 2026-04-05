7 साल की बच्ची से गंदा काम… पड़ोस से आ रही थीं चीखने की आवाजें, मां ने खिड़की से देखा तो उड़ गए होश

Maharashtra Rape News: महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड़ अंतर्गत मोशी इलाके से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। दरअसल, यहां पर एक 40 साल के व्यक्ति ने अपने ही पड़ोस में रहने वाली महज 7 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। आरोपी की हिमाकत इतनी बढ़ गई थी कि उसने अगले ही दिन दोबारा वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन इस बार बच्ची की मां की सतर्कता ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।