अजीत पवार ने कभी नहीं सोचा था…लेकिन वहीं डॉक्टरों ने रोते हुए किया पोस्टमार्टम, बारामती अस्पताल पर खुद नजर रखते थे ‘दादा’

बारामती तालुका के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज खोमणे ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 8:47 बजे एसडीओ कार्यालय से अतिरिक्त एंबुलेंस की जरूरत को लेकर उन्हें कॉल आया था। वीआईपी प्रोटोकॉल के चलते एंबुलेंस पहले से ही एयरस्ट्रिप पर तैनात थीं। सभी को उम्मीद थी कि कोई बड़ा हादसा न हुआ हो, लेकिन परिस्थितियां तेजी से बिगड़ती चली गईं। उन्होंने बताया कि 8:49 बजे तक मेडिकल कॉलेज के बाहर भीड़ आक्रोशित हो गई और पूरा अस्पताल स्टाफ सदमे में डूबा हुआ था। इसी दौरान पुणे से स्वास्थ्य विभाग की टीमें बारामती पहुंचीं, जहां सबसे बड़ी चुनौती मृतकों की पहचान करना थी। हादसे में दो महिलाएं और तीन पुरुष शामिल थे। शव बुरी तरह झुलस चुके थे, लेकिन पुलिस ने अजीत पवार की पहचान उनकी कलाई घड़ी से की। उनके निजी सुरक्षा अधिकारी विदिप जाधव की पहचान कमर पर लगे नेमप्लेट से हुई, जबकि तीसरे पुरुष की पहचान पायलट की वर्दी से हुई।