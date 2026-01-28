अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र सरकार की धड़कनें तेज! चाचा से सुधर गए थे रिश्ते…जानिए पूरा मामला

आपको बता दें कि अजित दादा के जाने के बाद से सबकी नजर इस पर टिकी है कि अब लीडर के बिना पार्टी किस दिशा में जाने वाली है। सियासी पंडितों का मानना है कि महाराष्ट्र की सियासत में ‘दादा’ के नाम से पहचाने जाने वाले अजीत अनंतराव पवार का निधन ऐसे समय में हुआ है, जब राज्य की राजनीति बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही थी। विधानसभा चुनाव में अपने चाचा और राजनीतिक मार्गदर्शक शरद पवार की पार्टी एनसीपी (एसपी) पर बढ़त हासिल करने के बाद स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर दोनों गुटों के बीच दूरियां कम होती दिख रही थीं। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज थी कि आने वाले समय में नए समीकरण बन सकते हैं और पुराने मतभेद सुलझने की दिशा में कदम बढ़ सकते हैं। ऐसे संवेदनशील और निर्णायक दौर में अजीत पवार का जाना महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।