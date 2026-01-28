वे अचानक चले गए, ये बात हमारे दिल पर लगी…अजित पवार की मौत पर पुणे एनसीपी अध्यक्ष ने और क्या कहा?

अचानक हादसे में हुई अजीत पवार की मौत को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि आज (बुधवार) सुबह जो विमान हादसा हुआ है उसने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और कुछ दोस्तों को हमसे छीन लिया है। उन्होंने कहा है कि अजित दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है। मैं अजित पवार के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं…"