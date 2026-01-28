28 जनवरी 2026,

बुधवार

पुणे

वे अचानक चले गए, ये बात हमारे दिल पर लगी…अजित पवार की मौत पर पुणे एनसीपी अध्यक्ष ने और क्या कहा?

Ajit Pawar Death News: प्लेन क्रैश में डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन से देशभर में शोक है। NCP पुणे अध्यक्ष दीपक मानकर ने कहा कि उनका अचानक जाना दिल को गहरा आघात पहुंचाने वाला है।

पुणे

image

Imran Ansari

Jan 28, 2026

What else did Pune NCP President say on Ajit Pawar's death

Ajit Pawar Death News:महाराष्ट्र के डीप्टी सीएम अजित पवार का अचानक प्लेन क्रैश में निधन होने के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। देश के कोने-कोने से लोग अजित पवार की मौत पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। इसी क्रम में NCP के पुणे अध्यक्ष दीपक मानकर ने कहा है कि उनका अचानक चले जाना ये बात हमारे दिल पर लगी है।

दीपक मानकर ने ANI से बात करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र को अच्छी दिशा देने वाले नेता हमारे बीच नहीं हैं, इसका बहुत दुख है। कार्यकर्ताओं के साथ काम करने वाले नेताओं में अजीत पवार का नाम लिया जाता है। उन्होंने कहा कि दादा ( अजीत पवार ) ने जो महाराष्ट्र के लिए काम किया उसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। उनके प्रति जो हमारा प्रेम है वो हमेशा कायम रहेगा…"

अजीत पवार के लिए पीएम मोदी को छलका दर्द

अचानक हादसे में हुई अजीत पवार की मौत को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि आज (बुधवार) सुबह जो विमान हादसा हुआ है उसने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और कुछ दोस्तों को हमसे छीन लिया है। उन्होंने कहा है कि अजित दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है। मैं अजित पवार के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं…"

अजीत पावर की पत्नी से मिले सीएम और शिंदे

बारामती में राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। आज सुबह हुए एक विमान हादसे में अजित पवार के निधन के बाद पवार परिवार में शोक का माहौल है और उन्हें ढांढस बंधाने के लिए राज्य के शीर्ष नेता बारामती पहुंचे।

देवेन्द्र फडणवीस

28 Jan 2026 05:19 pm

