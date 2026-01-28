28 जनवरी 2026,

बुधवार

पुणे

शरीर के हो गए टुकड़े-टुकड़े…दो शव एक तरफ बाकी 3 प्लेन में फंसे थे, चश्मदीदों ने शवों को उड़कर गिरते देखा

Ajit Pawar plane crashed: बारामती में हुए प्लेन हादसे में अजीत पवार समेत पांच लोगों की मौत हो गई। इस घटना को अपनी आंखों से देखने वालों ने जो बताया, वह किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं है।

2 min read
Google source verification

पुणे

image

Imran Ansari

Jan 28, 2026

People explained in detail how Ajit Pawar's plane crashed

Ajit Pawar plane crashed: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की प्लेन हादसे में मौत होने के बाद लगातार देश के कोने-कोने से दुख व्यक्त किया जा रहा है। इस घटना में अजित दादा के साथ और चार लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं, घटना को अपनी आंखों से देखने वाले लोगों ने उस दिल को दहला देने वाले दृश्य के बारे में बताया जो किसी खौंफनाक मंजर से कम नहीं था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उन्होंने एक जोर का धमाका देखा, जिसमें से शव उड़कर जमीन पर गिर रहे थे।

खबरों के मुताबिक हादसे के वक्त आसपास मौजूद लोगों ने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी। चश्मदीदों के मुताबिक, वे अपने घर के पीछे थे तभी उन्होंने विमान को आते देखा। कुछ ही पलों में विमान वापस मुड़ा और बेहद नीचे उड़ने लगा, जिसके बाद वह रनवे के पास क्रैश हो गया। हादसे के दौरान विमान के टुकड़े उनके घर के पीछे आकर गिरे। इसके बाद जोरदार धमाका हुआ और अफरा-तफरी मच गई। डर के कारण लोग इधर-उधर भागने लगे। चश्मदीदों ने तुरंत एयरपोर्ट पर सूचना दी। बाद में पुलिस ने उन्हें बुलाया और पानी लाने को कहा। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से लोगों के शवों को हवा में उछलकर गिरते देखा, जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे।

गॉगल और घड़ी से हुई अजित की पहचान

खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखने वाली महिला ने कहा कि शव ठीक तरह से दिखाई भी नहीं दे रहे थे और जलने की वजह से शव फूल गए थे। उनका कहना है कि पहचान करना मुश्किल था, लेकिन घड़ी और गॉगल की मदद से पता चला कि एक शव अजित पवार का है, जिसके बाद पहले उनके शव को बाहर निकाला गया। दो शव एक तरफ पड़े थे और बाकी तीन शव उनमें फंसे हुए थे।

सुबह पौने 9 बजे क्रैश हुआ था प्लेन

बारामती में हुए अजीत पवार के विमान हादसे को लेकर पुणे ग्रामीण एसपी संदीप सिंह गिल ने बताया कि विमान सुबह करीब 8:45 बजे लैंडिंग से ठीक पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्होंने कहा कि विमान में कुल पांच लोग सवार थे और इस हादसे में सभी की मौत हो गई है। मृतकों के शव मेडिकल कॉलेज में रखे गए हैं। वहीं, घटनास्थल पर विशेषज्ञों की टीम मौजूद है, जो पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

अजित पवार की मौत के बाद अब कौन होगा वारिस? ये दो नाम रेस में आगे
राष्ट्रीय
ajit pawar

28 Jan 2026 07:23 pm

