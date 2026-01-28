शरीर के हो गए टुकड़े-टुकड़े…दो शव एक तरफ बाकी 3 प्लेन में फंसे थे, चश्मदीदों ने शवों को उड़कर गिरते देखा

खबरों के मुताबिक हादसे के वक्त आसपास मौजूद लोगों ने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी। चश्मदीदों के मुताबिक, वे अपने घर के पीछे थे तभी उन्होंने विमान को आते देखा। कुछ ही पलों में विमान वापस मुड़ा और बेहद नीचे उड़ने लगा, जिसके बाद वह रनवे के पास क्रैश हो गया। हादसे के दौरान विमान के टुकड़े उनके घर के पीछे आकर गिरे। इसके बाद जोरदार धमाका हुआ और अफरा-तफरी मच गई। डर के कारण लोग इधर-उधर भागने लगे। चश्मदीदों ने तुरंत एयरपोर्ट पर सूचना दी। बाद में पुलिस ने उन्हें बुलाया और पानी लाने को कहा। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से लोगों के शवों को हवा में उछलकर गिरते देखा, जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे।