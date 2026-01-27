आखिर कहां गए उद्धव गुट के पार्षद? शिंदे सेना को चाहिए 4 और चार ही कॉरपोरेटर्स गायब…समझिए पूरा खेला

आपको बता दें कि पूरे निकाय चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के द्वारा सबसे ज्यादा सियासी पैतरें कल्याण डोंबिवली में आजमाए जा रहे हैं क्योंकि यहां पर नगर निगम चुनाव में जनता ने महायुति को बहुमत दिया है। कल्याण डोंबिवली नगर निगम में कुल 122 सीटें हैं, जिनमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिव सेना ने 53 सीटें जीती हैं। वहीं, यहां पर भाजपा के खाते में 50 सीटें गईं हैं। शिवसेना (यूबीटी) को केवल 11 सीटों पर जीत मिली, जबकि मनसे ने 5, कांग्रेस ने 2 और राकांपा (एसपी) ने 1 सीट हासिल की। मनसे ने अपनी पांच सीटों के साथ शिंदे सेना से हाथ मिला ली है, जिसके बाद शिंदे सेना की सीटें 58 हो गई हैं। अब उसको बहुमत में आने के लिए केवल 4 सीटों की आवश्यकता है और इसी नगर निगम के उद्धव गुट से चार पार्षद गायब हैं।