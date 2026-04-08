रेप का चढ़ा नशा: बच्ची से दुष्कर्म के मामले में काटी 10 साल की जेल, बाहर निकला तो एक और मासूम को बनाया शिकार

आपको बता दें कि 10 साल पहले 13 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म किया था और इस मामले में वह 10 साल जेल में रहा। इसके बावजूद भी उसकी घिनौनी मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सजा पूरी कर बाहर आते ही उसने बारामती शहर में एक और 10 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला। इस सनसनीखेज मामले में पीड़ित बच्ची की मां ने बारामती शहर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।