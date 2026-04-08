रेप का चढ़ा नशा: बच्ची से दुष्कर्म के मामले में काटी 10 साल की जेल, बाहर निकला तो एक और मासूम को बनाया शिकार

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Pune Rape News: महाराष्ट्र के पुणे में एक शख्स ने ऐसी घिनौनी करतूत को अंजाम दिया है, जिसे जानने के बाद आप भी कहेंगे कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि दरिंदा है। यहां एक 53 वर्षीय व्यक्ति पर दरिंदगी का जुनून इस कदर सवार था कि दुष्कर्म के मामले में 10 साल की जेल काटकर बाहर आने के बाद भी उसने एक और 10 साल की मासूम बच्ची को अपना शिकार बना लिया।
आपको बता दें कि 10 साल पहले 13 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म किया था और इस मामले में वह 10 साल जेल में रहा। इसके बावजूद भी उसकी घिनौनी मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सजा पूरी कर बाहर आते ही उसने बारामती शहर में एक और 10 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला। इस सनसनीखेज मामले में पीड़ित बच्ची की मां ने बारामती शहर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।
यह घिनौनी वारदात पुणे के बारामती शहर की है, जहां 52 वर्षीय आरोपी ने पड़ोसी होने के नाते जान-पहचान का फायदा उठाया। आरोपी ने मासूम बच्ची को चॉकलेट दिलाने का लालच देकर अपने घर बुलाया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी ने बच्ची को डराया-धमकाया कि यदि उसने यह बात किसी को बताई, तो वह उसे जान से मार देगा। हालांकि, बच्ची ने हिम्मत जुटाकर अपने परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिवार ने तुरंत बारामती शहर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस जांच में आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास सामने आया है। साल 2009 में भी उसने एक 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके लिए उसे 10 साल की सख्त सजा हुई थी। सजा काटने के बाद भी उसकी मानसिकता नहीं बदली। शिकायत मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल के CCTV फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपी को ट्रैक किया। जब वह गिरफ्तारी के डर से शहर छोड़कर भागने की फिराक में था, तभी पुलिस ने उसे एसटी स्टैंड (ST Stand) इलाके से घेराबंदी कर दबोच लिया।
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