12 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पुणे

आसमान से गिरा 5 किलो का ‘रहस्यमयी’ बर्फ का गोला! छत तोड़कर रसोई में गिरा, गांव में मचा हड़कंप

महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में आसमान से 5 किलो का बर्फ का टुकड़ा गिरने से घर की छत टूट गई। चिलचिलाती धूप में हुई इस घटना से वैज्ञानिक और प्रशासन हैरान हैं।

2 min read
Google source verification

पुणे

image

Imran Ansari

Apr 12, 2026

AI से बना प्रतीकात्म तस्वीर

सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र):महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि मालवण तहसील के देवली गांव में चिलचिलाती धूप के बीच आसमान से अचानक बर्फ का एक विशाल टुकड़ा गिरा। करीब 5 किलो वजनी यह बर्फ का गोला 'खालची परबवाडी' निवासी विजय मधुकर देऊलकर के घर की छत फाड़कर सीधे रसोई में जा गिरा। इस रहस्यमयी घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।

यह घटना शुक्रवार दोपहर करीब डेढ़ बजे की है। उस समय विजय देऊलकर की पत्नी अर्चना रसोई में काम कर रही थीं और परिवार के अन्य सदस्य भी घर के भीतर ही थे। तभी अचानक छत पर कुछ गिरने की कान फाड़ देने वाली आवाज हुई। आवाज इतनी जोरदार थी कि परिवार को लगा मानो घर पर कोई भारी पत्थर गिरा हो।

छत की खपरैल और लकड़ी की पट्टी टूटी

आसमान से गिरे इस बर्फ के भारी टुकड़े का वेग इतना ज्यादा था कि घर की छत पर लगी खपरैल (Tiles) चकनाचूर हो गईं। यही नहीं, छत को सहारा देने वाली मजबूत लकड़ी की पट्टी भी इस वजन को नहीं झेल पाई और टूट गई। बर्फ का गोला छत को छेदते हुए सीधे रसोई के फर्श पर जा गिरा।

बिना बादल और बारिश के कैसे गिरा बर्फ?

हैरानी की बात यह है कि जिस समय यह घटना हुई, उस वक्त आसमान बिल्कुल साफ था और तेज धूप निकली हुई थी। बारिश या बादलों का कोई नामोनिशान नहीं था। गांव के सरपंच श्याम वाक्कर ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और प्रशासन को इसकी सूचना दी है।

'ब्लू आइस' या कोई खगोलीय घटना?

गांव में अब इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि यह प्राकृतिक ओला है या किसी हवाई जहाज से गिरा हुआ ‘ब्लू आइस’ (हवाई जहाज के टॉयलेट का जमा हुआ कचरा)। अक्सर ऊंचाई पर उड़ते विमानों से टॉयलेट लीकेज के कारण बर्फ जम जाती है जो नीचे गिरती है। वहीं कुछ लोग इस घटना को किसी अन्य खगोलीय घटना से भी जोड़कर देख रहे हैं।

वैज्ञानिक कारणों का पता लगाने के लिए विजय देऊलकर ने बर्फ के टुकड़े का एक नमूना फ्रिज में सुरक्षित रखा है ताकि जांच की जा सके। प्रशासन की रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर चिलचिलाती धूप में आसमान से मौत बनकर ये बर्फ का गोला कहां से आया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

viral news

Published on:

12 Apr 2026 12:52 pm

Hindi News / Maharashtra / Pune / आसमान से गिरा 5 किलो का ‘रहस्यमयी’ बर्फ का गोला! छत तोड़कर रसोई में गिरा, गांव में मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

पुणे

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

Nashik conversion scandal: ‘तौसीफ’ की कहानी सुन कांप गई पुलिस, जबरन खिलाया नॉनवेज और छत पर पढ़वाई नमाज

पुणे

Honeytrap News Pune: प्रिंसिपल को POCSO एक्ट में फंसाया फिर वसूले सात लाख रूपए, ‘रील स्टार’ लेडी कॉन्स्टेबल सहित 3 पुलिसकर्मी पर आरोप

पुणे

नासिक की IT कंपनी में ‘पाप’ का खुलासा; रेप, छेड़छाड़ और जबरन धर्मांतरण के आरोप में 6 टीम लीडर गिरफ्तार

Nasik IT company involved illegal activities four years 6 team leaders arrested
पुणे

‘सुनेत्रा काकी को निर्विरोध जिताएं’, रोहित पवार ने कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारों से की भावुक अपील

पुणे

तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा? मैं करा दूंगा, संतान प्राप्ति के नाम पर रेप करता था बाबा, 4 साल की हुई जेल

Bhondu Baba who raped women in Pune arrested
पुणे
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.