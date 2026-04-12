आसमान से गिरा 5 किलो का ‘रहस्यमयी’ बर्फ का गोला! छत तोड़कर रसोई में गिरा, गांव में मचा हड़कंप

सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र):महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि मालवण तहसील के देवली गांव में चिलचिलाती धूप के बीच आसमान से अचानक बर्फ का एक विशाल टुकड़ा गिरा। करीब 5 किलो वजनी यह बर्फ का गोला 'खालची परबवाडी' निवासी विजय मधुकर देऊलकर के घर की छत फाड़कर सीधे रसोई में जा गिरा। इस रहस्यमयी घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।