मॉडल रेल कोच फैक्ट्री के सैकड़ो कर्मचारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट, जानें वजह

इधर कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 6-7 सालों से हुआ कंपनी में काम कर रहे हैं। लगातार प्रोडक्शन दे रहे हैं। अब उनकी उम्र 40 के आसपास हो गई है। इस उम्र में परिवार का भरण पोषण करें कि आईटीआई करें। पिछले 7 सालों से यहां काम कर रहे हैं। नौकरी जाने से परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। उन्होंने नौकरी पर रखने की मांग की है जबकि फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया के अंतर्गत नई कंपनी को टेंडर मिला है। कर्मचारियों को रखने का अधिकार नई कंपनी करेगी। इसमें उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। फिलहाल मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री के सामने कर्मचारी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। ‌