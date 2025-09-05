मॉडल रेल कोच फैक्ट्री के सैकड़ो कर्मचारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट, जानें वजह

Modern Rail Coach Factory hundreds of employees facing livelihood crisis रायबरेली में मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों पर पहाड़ टूट पड़ा है। 2019 से काम कर रहे कर्मचारियों से अब आईटीआई सर्टिफिकेट की मांग की जा रही है। इन कर्मचारियों को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। इसके विरोध में सैकड़ों आउटसोर्सिंग कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि 6 महीने में आईटीआई डिप्लोमा करना संभव नहीं है और अब इस उम्र में आईटीआई करें कि परिवार वालों का भरण पोषण करें। मॉडर्न कोच फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि नई टेंडर के प्रकिया के तहत नई कंपनी को टेंडर दिया गया है। वहीं कर्मचारियों को रखेगी।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली लालगंज में मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री स्थापित है। जिसमें आउटसोर्सिंग कंपनी में बदलाव किया गया है। अब नई टेंडर के अनुसार दूसरी कंपनी को काम मिला है। नई कंपनी अपने हिसाब से कर्मचारियों की भर्ती कर रही है। कंपनी का कहना है कि वह आईटीआई किये हुए कर्मचारियों को ही रखेगी। 6 महीने में आईटीआई का डिप्लोमा मांगा जा रहा है।
इधर कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 6-7 सालों से हुआ कंपनी में काम कर रहे हैं। लगातार प्रोडक्शन दे रहे हैं। अब उनकी उम्र 40 के आसपास हो गई है। इस उम्र में परिवार का भरण पोषण करें कि आईटीआई करें। पिछले 7 सालों से यहां काम कर रहे हैं। नौकरी जाने से परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। उन्होंने नौकरी पर रखने की मांग की है जबकि फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया के अंतर्गत नई कंपनी को टेंडर मिला है। कर्मचारियों को रखने का अधिकार नई कंपनी करेगी। इसमें उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। फिलहाल मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री के सामने कर्मचारी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं।