रायबरेली

मॉडल रेल कोच फैक्ट्री के सैकड़ो कर्मचारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट, जानें वजह

Modern Rail Coach Factory hundreds of employees facing livelihood crisis रायबरेली के मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री में कार्यरत सैकड़ो कर्मचारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट आ गया है। नई कंपनी नई शर्तों के साथ कर्मचारियों को रखना चाहती है।

रायबरेली

Narendra Awasthi

Sep 05, 2025

मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री के सामने प्रदर्शन करते कर्मचारी (फोटो सोर्स- 'X' रायबरेली वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- 'X' रायबरेली वीडियो ग्रैब)

Modern Rail Coach Factory hundreds of employees facing livelihood crisis रायबरेली में मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों पर पहाड़ टूट पड़ा है। 2019 से काम कर रहे कर्मचारियों से अब आईटीआई सर्टिफिकेट की मांग की जा रही है। इन कर्मचारियों को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। इसके विरोध में सैकड़ों आउटसोर्सिंग कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि 6 महीने में आईटीआई डिप्लोमा करना संभव नहीं है और अब इस उम्र में आईटीआई करें कि परिवार वालों का भरण पोषण करें। मॉडर्न कोच फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि नई टेंडर के प्रकिया के तहत नई कंपनी को टेंडर दिया गया है। वहीं कर्मचारियों को रखेगी।

मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री के कर्मचारी आंदोलित

उत्तर प्रदेश के रायबरेली लालगंज में मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री स्थापित है। जिसमें आउटसोर्सिंग कंपनी में बदलाव किया गया है। अब नई टेंडर के अनुसार दूसरी कंपनी को काम मिला है। नई कंपनी अपने हिसाब से कर्मचारियों की भर्ती कर रही है। कंपनी का कहना है कि वह आईटीआई किये हुए कर्मचारियों को ही रखेगी। 6 महीने में आईटीआई का डिप्लोमा मांगा जा रहा है।

जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी की घोषणा: नर्सरी से कक्षा 12 तक के सभी विद्यालय बंद, देख आदेश…
बुलंदशहर
बुलंदशहर डीएम (फोटो सोर्स- 'X' DMBulandshahar)

क्या कहते हैं कर्मचारी?

इधर कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 6-7 सालों से हुआ कंपनी में काम कर रहे हैं। लगातार प्रोडक्शन दे रहे हैं। अब उनकी उम्र 40 के आसपास हो गई है। इस उम्र में परिवार का भरण पोषण करें कि आईटीआई करें। पिछले 7 सालों से यहां काम कर रहे हैं। नौकरी जाने से परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। उन्होंने नौकरी पर रखने की मांग की है जबकि फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया के अंतर्गत नई कंपनी को टेंडर मिला है। कर्मचारियों को रखने का अधिकार नई कंपनी करेगी। इसमें उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। फिलहाल मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री के सामने कर्मचारी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। ‌

स्कूलों में 4 सितंबर के बाद लगातार 3 दिनों की छुट्टी, जानें बैंकों, अदालतों और सरकारी कार्यालयों की छुट्टी
उन्नाव
सितंबर महीने की छुट्टियां (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)

