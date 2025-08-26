7 बच्चों की मां को भांजे से हुआ इश्क, पति से 3 लाख रुपए लेकर हो गई फरार

महराजगंज कोतवाली पुलिस ने इस मामले में तुरंत संज्ञान लिया। पीड़ित पति राजकुमार पासी, जो दिल्ली में एक फार्म हाउस पर माली का काम करते हैं, उन्होंने अपनी पत्नी लालती के खिलाफ शिकायत दर्ज की। राजकुमार ने बताया कि उन्होंने 2 अगस्त 2025 को लालती को गांव में निर्माणाधीन मकान की छत डालने के लिए 3 लाख रुपये दिए थे, लेकिन वह गांव नहीं पहुंची। कोतवाल जगदीश यादव ने तहरीर प्राप्त होने की पुष्टि की और कहा, 'हमने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही सच्चाई सामने लाई जाएगी।'