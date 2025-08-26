7 बच्चों की मां को भांजे से हुआ इश्क, पति से 3 लाख रुपए लेकर हो गई फरार

रायबरेली : उत्तरप्रदेश के रायबरेली जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 7 बच्चों की मां अपने 22 साल के भांजे के साथ फरार हो गई। लालती देवी का अपने भांजे से कुछ समय पहले से अफेयर था। पति राजकुमार ने मामले की शिकायत पुलिस से की।
महराजगंज कोतवाली पुलिस ने इस मामले में तुरंत संज्ञान लिया। पीड़ित पति राजकुमार पासी, जो दिल्ली में एक फार्म हाउस पर माली का काम करते हैं, उन्होंने अपनी पत्नी लालती के खिलाफ शिकायत दर्ज की। राजकुमार ने बताया कि उन्होंने 2 अगस्त 2025 को लालती को गांव में निर्माणाधीन मकान की छत डालने के लिए 3 लाख रुपये दिए थे, लेकिन वह गांव नहीं पहुंची। कोतवाल जगदीश यादव ने तहरीर प्राप्त होने की पुष्टि की और कहा, 'हमने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही सच्चाई सामने लाई जाएगी।'
राजकुमार दिल्ली में एक फार्महाउस पर माली का काम करता है। उसने अपनी पत्नी को दिल्ली बुलाया और कहा कि गांव में घर की छत डलवा लो। छत डलवाने के लिए राजकुमार ने अपनी पत्नी को 3 लाख रुपए दिए। लेकिन, वह पैसे गांव पहुंचे ही नहीं, पैसे गांव पहुंचते कैसे, जब लालती देवी गांव ही नहीं पहुंची। वह अपने भांजे के साथ 3 लाख रुपए लेकर फरार हो गईं। ललती देवी ने यह भी साफ कह दिया है कि उनका बच्चों से कोई नाता नहीं है।
पति ने पत्नी को पत्नी को वापस लाने के लिए पुलिस से गुहार लगाई है। पति राजकुमार का कहना है कि वह 7 बच्चों का पालन-पोषण कैसे करे। पति जब कुछ रिश्तेदारों के साथ देवैचा गांव पहुंचा तो पत्नी ने साफ तौर पर कह दिया कि उसने उदयराज के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है और अब वह उसी के साथ रहना चाहती है. जब पति ने बच्चों की दुहाई दी, तो पत्नी ने यह कहकर चौंका दिया कि “अब बच्चों से उसका कोई लेना-देना नहीं है।