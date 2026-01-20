रायबरेली में राहुल-अखिलेश को INDIA का कप्तान बताने वाले पोस्टरों से सियासी माहौल गरमाया

रायबरेली में लगाए गए पोस्टरों में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बड़ी तस्वीरें हैं, जिनके साथ लिखा गया है कि दोनों नेता आने वाले समय में INDIA गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। पोस्टरों में वर्ष 2027 (उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव) और 2029 (लोकसभा चुनाव) का उल्लेख करते हुए दोनों नेताओं को विपक्ष की संयुक्त ताकत के रूप में दर्शाया गया है। इन पोस्टरों ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जोड़ी एक मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी।