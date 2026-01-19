राहुल गांधी को अदालत की अंतिम चेतावनी, बढ़ी मुश्किलें इस डेट तक हाजिर नही हुए, तो कार्रवाई तय

यह मानहानि मामला वर्ष 2018 से अदालत में विचाराधीन है। 6 जनवरी को जस्टिस शुभम वर्मा ने राहुल गांधी को 19 फरवरी को पेश होने के निर्देश दिए थे। इससे पहले आखिरी बार राहुल गांधी 26 जुलाई 2024 को कोर्ट में उपस्थित हुए थे। मामले की शुरुआत अक्टूबर 2018 में हुई थी। जब भाजपा नेता विजय मिश्रा ने सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। आरोप है कि अगस्त 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।