रेलवे बोर्ड का बड़ा फैसला, बेटियों को अब मुफ्त पास और इलाज की सुविधा

इसमें अन्य आश्रित भी शामिल हो सकेंगे। अभी तक माता-पिता के निधन के बाद आश्रित बेटियों को पास और उम्मीद कार्ड की सुविधा नहीं मिल रही थी। पिछले तीन साल से रेलवे के संगठन पदाधिकारी मांग कर रहे थे। उस मांग पर अब स्पष्ट निर्देश से रेलकर्मियों के परिवार लाभान्वित होंगे। यह फैसला उन महिलाओं के लिए एक बड़ी ढाल बनेगा। जो आर्थिक रूप से अपने दिवंगत पिता की पेंशन और सुविधाओं पर निर्भर हैं। रेलवे मेंस यूनियन के पदाधिकारी का कहना है कि संगठन इसकी मांग रेलवे बोर्ड से करता रहा। उत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहां कि यह सुविधा लागू कर दी गई है।