पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाली वारदात: भाई की हत्या में नाबालिग बहन गिरफ्तार, सनसनीखेज खुलासा

Sister tarnished relationship, killed her brother रायबरेली में एक नाबालिग बहन ने अपने भाई की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर आरोपी बाल अपचारी बहन को गिरफ्तार किया है। कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है। नानी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि आरोपी बहन को किशोर न्यायिक बोर्ड के समक्ष पेश किया गया है। जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना हरचंदपुर थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत प्यारेपुर गांव निवासी हिमांशु पुत्र शिव मंगल पासी की हत्या हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद घर में कोहराम मच गया। घटना 6 सितम्बर की रात की है। मृतक हिमांशु अपनी नानी के यहां रहता था। नानी लक्ष्मीना ने हत्या की जानकारी पुलिस को दी।
सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची हरचंदपुर थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी बहन ने पुलिस को बताया कि हिमांशु उस पर निगरानी रखता था। घर से बाहर कहीं आने-जाने नहीं देता था। जिसके कारण उन दोनों में अक्सर विवाद बना रहता था।
5 सितंबर को हिमांशु ने अपनी बहन की पिटाई कर दी। जिससे वह नाराज थी। गुस्से में भी उसने अपने भाई की हत्या कर दी। क्षेत्राधिकार महाराजगंज प्रदीप कुमार ने बताया कि आरोपी बहन को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसे किशोर न्यायिक बोर्ड के समक्ष पेश किया है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है।