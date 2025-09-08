पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाली वारदात: भाई की हत्या में नाबालिग बहन गिरफ्तार, सनसनीखेज खुलासा

Sister tarnished relationship, killed her brother रायबरेली में एक नाबालिग बहन ने अपने भाई की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर आरोपी बाल अपचारी बहन को गिरफ्तार किया है। कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है। नानी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि आरोपी बहन को किशोर न्यायिक बोर्ड के समक्ष पेश किया गया है। जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना हरचंदपुर थाना क्षेत्र का है।