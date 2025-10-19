Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायबरेली

पति खोया, ससुराल से निकाली गई! पति की मॉब लिंचिंग में मौत, नौकरी ननद को मिली, न्याय की आस में रो रही विधवा

Raebareli News: फतेहपुर के दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग के बाद उसकी पत्नी संगीता उर्फ रिंकी इंसाफ के लिए दर-दर भटक रही है। पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया और नौकरी ननद को दे दी गई।

3 min read

रायबरेली

image

Mohd Danish

Oct 19, 2025

up dalit mob lynching fatehpur raebareli hariom wife sangeeta injustice

पति खोया, ससुराल से निकाली गई! Image Source - 'X' @INCIndia

UP dalit mob lynching news: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की रहने वाली रिंकी का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वह बताती हैं, “ससुराल गई तो ननद, सास और देवर ने मेरा गला दबा दिया। सुहाग उतरने भी नहीं दिया और घर से निकाल दिया।” अब वह अपनी 11 साल की बेटी को लेकर पिता के घर रह रही हैं।

सरकार ने नौकरी देने का आश्वासन दिया था, लेकिन नौकरी ननद को दे दी गई। “मेरे ससुर पेंशन पाते हैं, ननद कल शादी के बाद अपने घर चली जाएगी, तो मैं बेटी को लेकर कहां जाऊंगी?” - यह सवाल संगीता का आज भी पीछा नहीं छोड़ता।

मॉब लिंचिंग में गई जान

1 अक्टूबर की रात रायबरेली के ऊंचाहार में 38 वर्षीय हरिओम वाल्मीकि की ग्रामीणों ने चोर समझकर पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। हरिओम के परिजनों के मुताबिक, वह पैदल अपनी ससुराल जा रहे थे, जब रास्ते में उन्हें ड्रोन चोर समझ लिया गया और बेरहमी से मारा गया। ग्रामीणों ने शव को नहर पुलिया के पास फेंक दिया। इस अमानवीय घटना के बाद राजनीतिक दौरे और बयानबाजी शुरू हो गई पर न्याय की दिशा में अब तक ठोस कदम नहीं उठे।

राहुल गांधी पहुंचे फतेहपुर

रायबरेली सांसद राहुल गांधी, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और विधायक आराधना मोना मिश्रा समेत कई कांग्रेस नेता हरिओम के घर पहुंचे। राहुल गांधी ने पिता गंगादीन, मां केवला देवी और बहनों से मुलाकात की, पर हरिओम की पत्नी संगीता और बेटी अनन्या को मिलने का अवसर नहीं दिया गया। राहुल गांधी के आने से पहले ही हरिओम की ननद कुसुम को संविदा पर मेडिकल कॉलेज में नर्स की नौकरी दे दी गई, जिससे रिंकी का दर्द और बढ़ गया।

दिमागी रूप से कमजोर’ बताया गया हरिओम

फतेहपुर के तुरावली गांव में किराने की दुकान चलाने वाले मंगलदीन बताते हैं कि हरिओम कुछ साल पहले नागपुर के मानसिक चिकित्सालय में भर्ती था। पड़ोसी रामरतन ने बताया कि शादी के समय हरिओम की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, लेकिन पिता की सरकारी नौकरी देखकर लड़कीवालों ने रिश्ता तय कर दिया। बाद में ससुराल वालों को सच्चाई पता चली।

ससुराल में झगड़े और तानों से टूटी संगीता की जिंदगी

संगीता बताती हैं, “शादी के बाद मेरी सास और ननदों ने मुझे चैन से जीने नहीं दिया। चोरी के झूठे आरोप लगाते, ताने मारते और कहते कि मैंने हरिओम पर जादू-टोना करा दिया है।” परेशान होकर वह मायके में आ गईं, जहां एनटीपीसी परिसर के एक बैंक में चपरासी की नौकरी मिलने के बाद बेटी के साथ जीवन चलाने लगीं। पर पति से उनका भावनात्मक रिश्ता कभी टूटा नहीं।

हरिओम पैदल 60 किलोमीटर चलकर पत्नी और बेटी से मिलने आता था

हरिओम का जब भी बेटी से मिलने का मन करता, तो 60 किलोमीटर पैदल चलकर आता। वापसी में पत्नी उसे गाड़ी में बैठाकर पैसे देकर भेजती थी। लेकिन 1 अक्टूबर को वह यात्रा उसकी आखिरी साबित हुई।

पोस्टमॉर्टम के बाद भी नहीं मिला सम्मान

2 अक्टूबर को पुलिस ने मोबाइल पर फोटो भेजकर शव की पहचान कराई। तस्वीर देखकर रिंकी सन्न रह गईं। रिंकी बताती हैं, “पोस्टमॉर्टम के बाद जब शव लेकर ससुराल पहुंची, तो सास, देवर और ननद ने गला दबाकर मुझे मारा। मेरे सुहाग की मिट्टी उठाने तक नहीं दिया।” पड़ोसियों और पिता की मदद से अंतिम संस्कार पूरा हुआ, लेकिन उन्हें घर से निकाल दिया गया।

तेरहवीं अब तक नहीं हुई, ससुरालवाले नौकरी और पैसों की दौड़ में

हत्या के 16 दिन बीत जाने के बाद भी हरिओम की तेरहवीं नहीं हुई। संगीता का आरोप है कि ससुराल वाले तेरहवीं इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वे मुआवजे और नौकरी के बंटवारे को लेकर राजनीति में जुटे हैं। वह कहती हैं कि मुझे उम्मीद है कि योगी सरकार मुझे और मेरी बेटी को न्याय देगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Oct 2025 10:12 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Raebareli / पति खोया, ससुराल से निकाली गई! पति की मॉब लिंचिंग में मौत, नौकरी ननद को मिली, न्याय की आस में रो रही विधवा

बड़ी खबरें

View All

रायबरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दलित हरिओम मर्डर केस अपडेट: राहुल गांधी बोले- पीड़ित परिवार को घर में बंद कर रखा है…डराया जा रहा है

dalit hariom murder case update
रायबरेली

‘दर्द को मत भुनाओ, वापस जाओ’, मॉब लिंचिंग में मारे गए दलित के घर पहुंचे राहुल गांधी, पीड़ित का भाई बोला-राजनीति करने…

congress leader rahul gandhi visits victim family
रायबरेली

हरिओम वाल्मीकि हत्याकांड: आठ आरोपी अब भी फरार, पुलिस की दबिश तेज, जल्द घोषित होगा इनाम – अब तक 12 जेल भेजे गए

रायबरेली के चर्चित हरिओम वाल्मीकि हत्याकांड में पुलिस का बड़ा अभियान जारी, फरार आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये इनाम की तैयारी (फोटो सोर्स : X)
रायबरेली

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर महिलाओं ने रखा निर्जला व्रत – पति की लंबी उम्र की कामना के साथ सजीं बाजारों में रौनक

पति की लंबी उम्र की कामना में छलकी आस्था, बाजारों में रही जबरदस्त रौनक (फोटो सोर्स : Whatsapp )
रायबरेली

गलतफहमी के चलते उजड़ गया हंसता-खेलता परिवार! दलित की हत्या मामले में पत्नी-पिता और बहन ने क्या कहा?

रायबरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.