Gang Rape Case: दुकान के अंदर दरिंदगी! महिला ग्राहक के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 4 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 37 वर्षीय पीड़िता अपने पति के साथ कोतरारोड थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहती है। 5 अप्रैल को पीड़िता ने थाना पहुंचकर महिला पुलिस अधिकारी को पूरी घटना की जानकारी दी। उसने बताया कि 4 अप्रैल की रात करीब 11:30 बजे वह अपने पति के साथ मेन रोड स्थित दुकान से सामान खरीदने गई थी। इसी दौरान ऑटो से पहुंचे कुछ युवकों ने उसे अकेला समझकर जबरदस्ती सड़क किनारे स्थित एक दुकान की ओर खींचने का प्रयास किया।