Grafted Brinjal Farming: ग्राफ्टेड बैंगन से बदली किसान की किस्मत, कम जमीन में भी हो रही लाखों की कमाई, जानें कैसे?

हार्दिक कश्यप पहले पारंपरिक तरीके से बैंगन की खेती करते थे, लेकिन मृदा जनित रोग और कीटों के कारण फसल बार-बार खराब हो जाती थी। इससे उनकी आय सीमित रह जाती थी और खेती में अनिश्चितता बनी रहती थी। इसी दौरान उद्यानिकी विभाग ने उन्हें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की जानकारी दी। उन्होंने ग्राफ्टेड बैंगन की खेती अपनाई। योजना के तहत उन्नत पौधे, खाद, दवाओं पर अनुदान और तकनीकी मार्गदर्शन मिला, जिससे उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से खेती शुरू की।