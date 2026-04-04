6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

Grafted Brinjal Farming: ग्राफ्टेड बैंगन से बदली किसान की किस्मत, कम जमीन में भी हो रही लाखों की कमाई, जानें कैसे?

Farmer Success Story: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के ग्राम बहतराई के किसान हार्दिक कश्यप ने आधुनिक खेती अपनाकर यह साबित कर दिया है कि कम जमीन में भी लाखों की आमदनी संभव है। पारंपरिक तरीके से खेती करते हुए जहां उन्हें बार-बार नुकसान का सामना करना पड़ता था...

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Apr 04, 2026

कम जमीन में किसान की लाखों की कमाई (फोटो सोर्स- पत्रिका)

कम जमीन में किसान की लाखों की कमाई (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Grafted Brinjal Farming: बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के ग्राम बहतराई के किसान हार्दिक कश्यप ने आधुनिक खेती अपनाकर यह साबित कर दिया है कि नई तकनीक से कम जमीन में भी बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है। पारंपरिक खेती में नुकसान झेलने वाले हार्दिक अब ग्राफ्टेड बैंगन की खेती से लाखों की आय अर्जित कर रहे हैं।

हार्दिक कश्यप पहले पारंपरिक तरीके से बैंगन की खेती करते थे, लेकिन मृदा जनित रोग और कीटों के कारण फसल बार-बार खराब हो जाती थी। इससे उनकी आय सीमित रह जाती थी और खेती में अनिश्चितता बनी रहती थी। इसी दौरान उद्यानिकी विभाग ने उन्हें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की जानकारी दी। उन्होंने ग्राफ्टेड बैंगन की खेती अपनाई। योजना के तहत उन्नत पौधे, खाद, दवाओं पर अनुदान और तकनीकी मार्गदर्शन मिला, जिससे उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से खेती शुरू की।

अन्य किसानों के लिए प्रेरणा

हार्दिक का मानना है कि खेती में बदलाव और आधुनिक तकनीक अपनाना सफलता की कुंजी है। वे अन्य किसानों से भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील कर रहे हैं। उनकी सफलता की कहानी क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा बन गई है कि सही मार्गदर्शन और मेहनत से खेती को लाभ का सौदा बनाया जा सकता है।

कम जमीन में ज्यादा उत्पादन

नई तकनीक का परिणाम जल्द सामने आया। महज 0.400 हेक्टेयर भूमि में उन्होंने 250 से 270 क्विंटल बैंगन का उत्पादन हासिल किया। इससे उनकी आय बढक़र 2.50 से 3 लाख रुपए तक पहुंच गई, जो पहले की तुलना में कहीं अधिक है।

इससे संबंधित खबरें पढ़े

जहां गूंजती थीं गोलियां, अब लहलहा रहे मक्के के खेत… किसान ऐसे बचा रहे पानी- मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिला, जो कभी नक्सलवाद और दहशत गर्दी के गढ़ के रूप में कुख्यात था, अब कृषि क्रांति की एक मिसाल पेश कर रहा है। यहां के किसान पानी की बूंद-बूंद की कीमत समझते हुए धान की पारंपरिक खेती छोड़कर ग्रीष्मकाल में मक्के की खेती की ओर रुख कर रहे हैं… पूरी खबर पढ़े

भुगतान के इंतजार में गन्ना किसान, 8 करोड़ रुपए अटके- बालोद जिले के दंतेश्वरी मईया सहकारी शक्कर कारखाना में गन्ना बेचने वाले किसानों को भुगतान करने के लिए राशि नहीं है। दो महीने से राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अब किसान राशि की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं… पूरी खबर पढ़े

होली से पहले किसानों को 10 हजार करोड़ की सौगात! कोसमनारा धाम से CM साय ने किया बड़ा ऐलान- महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कोसमनारा धाम में आयोजित स्थापना दिवस एवं शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि समाज जब संगठित और जागरूक होता है, तब विकास को वास्तविक मजबूती मिलती है… पूरी खबर पढ़े

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

04 Apr 2026 01:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Grafted Brinjal Farming: ग्राफ्टेड बैंगन से बदली किसान की किस्मत, कम जमीन में भी हो रही लाखों की कमाई, जानें कैसे?

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Children Summer Camp: मोबाइल छोड़ मैदान में लौटे बच्चे, समर कैंप में खिल रहा बचपन, खेल के साथ सीख रहे जीवन के सबक

मोबाइल छोड़ मैदान में लौटे बच्चे (फोटो सोर्स- iStock)
बिलासपुर

AC Compressor Blast: बिलासपुर में AC कंप्रेसर फटने से जोरदार ब्लास्ट, 2 सगे भाई बुरी तरह झुलसे, मची अफरा-तफरी

ब्लास्ट के बाद अस्त-व्यस्त दुकान का सामान (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

Jaggi Murder Case: जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को उम्रकैद, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट का फैसला (photo source- Patrika)
बिलासपुर

CEO प्रभार बदलने पर हाईकोर्ट की रोक, कहा- प्रभार बदलने का अधिकार कलेक्टर को नहीं...

CEO प्रभार बदलने पर हाईकोर्ट की रोक, कहा- प्रभार बदलने का अधिकार कलेक्टर को नहीं...(photo-patrika)
बिलासपुर

Gamblers arrested: हाई-प्रोफाइल जुआ अड्डे पर पुलिस रेड, 9 जुआरी गिरफ्तार, 84 हजार नकद और 4 वाहन जब्त

पुलिस ने 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.