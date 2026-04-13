CG Accident: तीन सड़क हादसों में दूल्हे समेत 4 की मौतम, ट्रेलर की टक्कर से दम्पती की गई जान

हादसे में देवांगन ट्रैक्टर के नीचे दब गया। परिजन उसे गंभीर हालत में रायपुर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। उसके तीन दोस्त भी इस हादसे में घायल हुए हैं। इन तीनों घटनाओं ने जिले की सड़कों पर सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक ओर तकनीकी खराबी (ब्रेक फेल) ने एक नवविवाहित युवक की जान ले ली, वहीं भारी वाहनों की बेलगाम रफ्तार ने दो अन्य परिवारों को उजाड़ दिया। पुलिस सभी मामलों में मर्ग कायम कर आगे की विवेचना कर रही है।