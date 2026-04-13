Raigarh News: राइसमिल के भूसे में लगी भीषण आग, दो श्रमिक झुलसे, एक की हालत गंभीर

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार जूटमिल थाना क्षेत्र के ग्राम छातामुड़ा स्थित सावित्री राइस मिल में रविवार को दोपहर करीब 12 बजे अचानक भूसा निकालने के लिए लगा साइक्लोन जाम हो गया। जिसके चलते मशीन बंद हो गई। ऐसे में वहां काम करा रहे ठेकेदार यूपी के बरेली निवासी कासिम (28) और श्रमिक शाहिद (35) साइक्लोन मशीन को खोलने का प्रयास किए, लेकिन नहीं खुला। ऐसे में उसने वेल्डिंग मशीन से ऊपर में चढक़र काटना शुरू किया। तभी साइक्लोन में भूसा जाम होने के कारण उसमें आग लग गई और देखते ही देखते यह आग ने बाहर में पड़े भूसे को भी पकड़ लिया।