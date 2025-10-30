CG News: रायगढ़ में 22 हाथियों का दल पहुंचा, छाल रेंज में तालाब में डूबने से बेबी एलीफेंट की मौत

इससे उसकी मौत हो गई। शाम को कुछ ग्रामीण तालाब के पास पहुंचे थे तो बेबी ऐलीफेंट का शव देखा और इसकी सूचना वन विभाग को सूचना दी। बुधवार की सुबह वन अमला ने पोस्टमॉर्टम कराते हुए मृत बेबी ऐलीफेंट का अंतिम संस्कार कराया। धरमजयगढ़ वन मंडल के डीएफओ जितेन्द्र उपाध्याय ने कहा है कि घटना की विस्तृत जांच की जा रही है।