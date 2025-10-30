CG News: रायगढ़ में 22 हाथियों का दल पहुंचा, छाल रेंज में तालाब में डूबने से बेबी एलीफेंट की मौत

CG News: रायगढ़ में तालाब में डूबने से एक बेबी ऐलीफेंट की मौत हो गई। मंगलवार को छाल रेंज के बनहर सर्किल में करीब देर रात 22 हाथियों का दल पहुंचा था। यह दल वहां के सरईमुड़ा तालाब पर गया, इस बीच 7 माह का बेबी ऐलीफेंट नहाते हुए गहराई में चला गया और पानी में डूब गया।
इससे उसकी मौत हो गई। शाम को कुछ ग्रामीण तालाब के पास पहुंचे थे तो बेबी ऐलीफेंट का शव देखा और इसकी सूचना वन विभाग को सूचना दी। बुधवार की सुबह वन अमला ने पोस्टमॉर्टम कराते हुए मृत बेबी ऐलीफेंट का अंतिम संस्कार कराया। धरमजयगढ़ वन मंडल के डीएफओ जितेन्द्र उपाध्याय ने कहा है कि घटना की विस्तृत जांच की जा रही है।
