रायगढ़

CG News: रायगढ़ में 22 हाथियों का दल पहुंचा, छाल रेंज में तालाब में डूबने से बेबी एलीफेंट की मौत

CG News: बेबी ऐलीफेंट का अंतिम संस्कार कराया। धरमजयगढ़ वन मंडल के डीएफओ जितेन्द्र उपाध्याय ने कहा है कि घटना की विस्तृत जांच की जा रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायगढ़

image

Love Sonkar

Oct 30, 2025

CG News: रायगढ़ में 22 हाथियों का दल पहुंचा, छाल रेंज में तालाब में डूबने से बेबी एलीफेंट की मौत

CG News: रायगढ़ में तालाब में डूबने से एक बेबी ऐलीफेंट की मौत हो गई। मंगलवार को छाल रेंज के बनहर सर्किल में करीब देर रात 22 हाथियों का दल पहुंचा था। यह दल वहां के सरईमुड़ा तालाब पर गया, इस बीच 7 माह का बेबी ऐलीफेंट नहाते हुए गहराई में चला गया और पानी में डूब गया।

इससे उसकी मौत हो गई। शाम को कुछ ग्रामीण तालाब के पास पहुंचे थे तो बेबी ऐलीफेंट का शव देखा और इसकी सूचना वन विभाग को सूचना दी। बुधवार की सुबह वन अमला ने पोस्टमॉर्टम कराते हुए मृत बेबी ऐलीफेंट का अंतिम संस्कार कराया। धरमजयगढ़ वन मंडल के डीएफओ जितेन्द्र उपाध्याय ने कहा है कि घटना की विस्तृत जांच की जा रही है।

cg news

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Oct 2025 09:04 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / CG News: रायगढ़ में 22 हाथियों का दल पहुंचा, छाल रेंज में तालाब में डूबने से बेबी एलीफेंट की मौत

रायगढ़

छत्तीसगढ़

