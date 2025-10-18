Patrika LogoSwitch to English

रायगढ़

चौराहे पर इंसानी पुतले का मिला कटा सिर और नारियल, सोशल मीडिया पर वायरल… पुलिस ने शुरू की जांच

CG News: रायगढ़ जिले में शुक्रवार को सुबह शहर के कोतरा रोड क्षेत्र में बीच चौराहे में इंसानी पुतले का कटा हुआ सिर, नारियल और सिंदूर व अन्य सामग्री रखी हुई थी।

2 min read

रायगढ़

image

Shradha Jaiswal

Oct 18, 2025

चौराहे पर इंसानी पुतले का मिला कटा सिर और नारियल, सोशल मीडिया पर वायरल... पुलिस ने शुरू की जांच(photo-patrika)

चौराहे पर इंसानी पुतले का मिला कटा सिर और नारियल, सोशल मीडिया पर वायरल... पुलिस ने शुरू की जांच(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शुक्रवार को सुबह शहर के कोतरा रोड क्षेत्र में बीच चौराहे में इंसानी पुतले का कटा हुआ सिर, नारियल और सिंदूर व अन्य सामग्री रखी हुई थी। इसको लेकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोगों के बीच इसको लेकर तरह-तरह की चर्चा शुरू हो गई। गुरूवार की देर रात अज्ञात शस ने कोतरा रोड क्षेत्र में दशरथ पान ठेला के सामने चौराहे में इंसानी पुतले का कटा हुआ सिर, नारियल और पूजा सामग्री रख दी थी। आस-पास क्षेत्र में लाल रंग बिखरा था।

CG News: सुबह लोगों की लगी थी भीड़

सुबह जब राहगिरों की नजर उस पर पड़ी तो लोगों के होश उड़ गए। देखते ही देखते घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और मौके पर इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना 16 अक्टूबर की देर रात की बताई जा रही है। सुबह लगभग 6 बजे जब लोग अपने काम पर निकलने लगे तब इसे देखा गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस कटा सिर और नारियल को जब्त कर लिया और आस-पास का क्षेत्र सील कर दिया।

तरह-तरह की हो रही चर्चा

वायरल वीडियो में साफ दिखाई देता है कि पुतले के सिर के आस-पास गोल घेरे में लाल निशान बने हुए हैं। कई लोगों का मानना है कि यह काला जादू के प्रयोग का हिस्सा हो सकता है, जबकि कुछ लोग इसे असमाजिक तत्वों का करतूत बता रहे हैं।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

पुलिस की माने तो इस घटना की सूचना मिलने के बाद कोतरा रोड क्षेत्र में घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। हालांकि देर शाम तक इस मामले में कोई खुलासा नहीं हुआ था।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद इस प्लेटफार्म पर लोग मामले की गंभीरता से जांच करने की मांग उठा रहे हैं। ताकि इस तरह का कृत्य करने वाले लोगों को सबक मिल सके। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है।

Published on:

18 Oct 2025 02:18 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / चौराहे पर इंसानी पुतले का मिला कटा सिर और नारियल, सोशल मीडिया पर वायरल… पुलिस ने शुरू की जांच

रायगढ़

छत्तीसगढ़

Illegal Liquor: अवैध शराब पर पुलिस की सख्त कार्रवाई! 4 महिलाएं सहित 16 आरोपी पकड़ाए

अवैध शराब पर पुलिस की सख्त कार्रवाई (Photo source- Patrika)
रायगढ़

Ind Synergy Plant: इंड सिनर्जी बड़ा हादसा! 45 फीट की ऊंचाई से गिरा वेल्डर, दर्दनाक मौत

Ind Synergy Plant (Photo source- Patrika)
रायगढ़

CG News: बारूद के ढेर से घिरा छत्तीसगढ़ का ये शहर, रिहायसी इलाके में मंडरा रहा खतरा

CG News
रायगढ़

CG News: ऑर्केस्ट्रा में हंगामा! 2 युवकों पर मारपीट और जानलेवा हमला, तीन आरोपी रिमांड पर

आर्केस्ट्रा के दौरान हुई मारपीट (Photo source- Patrika)
रायगढ़

CG News: पोस्ट ऑफिस में नौकरी का झांसा देकर 1 लाख की ठगी, कोतवाली पुलिस ने शुरू की जांच…

CG News: पोस्ट ऑफिस में नौकरी का झांसा देकर 1 लाख की ठगी, कोतवाली पुलिस ने शुरू की जांच...(photo-patrika)
रायगढ़
