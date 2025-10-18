चौराहे पर इंसानी पुतले का मिला कटा सिर और नारियल, सोशल मीडिया पर वायरल… पुलिस ने शुरू की जांच

CG News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शुक्रवार को सुबह शहर के कोतरा रोड क्षेत्र में बीच चौराहे में इंसानी पुतले का कटा हुआ सिर, नारियल और सिंदूर व अन्य सामग्री रखी हुई थी। इसको लेकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोगों के बीच इसको लेकर तरह-तरह की चर्चा शुरू हो गई। गुरूवार की देर रात अज्ञात शस ने कोतरा रोड क्षेत्र में दशरथ पान ठेला के सामने चौराहे में इंसानी पुतले का कटा हुआ सिर, नारियल और पूजा सामग्री रख दी थी। आस-पास क्षेत्र में लाल रंग बिखरा था।