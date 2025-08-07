बड़ी राहत.. बर्ड लू मुक्त घोषित हुआ रायगढ़ का यह क्षेत्र, तीन महीने से बंद था पोल्ट्री उत्पादों की खरीदी-बिक्री

Raigarh News: जिले के चक्रधर नगर स्थित शासकीय कुकुट पालन प्रक्षेत्र में 31 जनवरी 2025 को बर्ड लू की पुष्टि के बाद लगाए गए प्रतिबंध अब हटा लिया गया हैं। ( Raigarh News ) संक्रमण की पुष्टि के उपरांत जिला प्रशासन द्वारा संक्रमण नियंत्रण के लिए सत कदम उठाया गया था। वहीं बीत 3 महीने से मुर्गी की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध था। वहीं बर्ड लू मुक्त क्षेत्र घोषित होने से लोगों ने राहत ली है।
भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप कलेक्टर ने 1 किलोमीटर क्षेत्र को इन्फेक्टेड जोन और 1 से 10 किलोमीटर की परिधि को सर्विलेंस जोन घोषित किया गया था। इस दौरान इन क्षेत्रों में पोल्ट्री उत्पादों की खरीदी-बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया था।साथ ही सर्विलांस एरिया भी घोषित कर प्रतिबंध लगाया था।
पिछले तीन महीनों के दौरान सर्विलेंस जोन से नियमित रूप से नमूने लिए गए और उनकी जांच भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप की गई। सभी पाक्षिक रिपोर्ट बर्ड लू के लिए निगेटिव पाई गईं। साथ ही इस अवधि में कहीं भी बर्ड लू का कोई नया मामला सामने नहीं आया। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने इन्फेक्टेड एवं सर्विलेंस जोन के प्रतिबंध समाप्त कर दिया तथा पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री पर लगा प्रतिबंध भी हटा लिया गया।
प्रतिबंध हटाए जाने के बाद 6 अगस्त 2025 से शासकीय कुकुट पालन प्रक्षेत्र रायगढ़ में चूजों की पुन: आपूर्ति (रिस्टॉकिंग) की प्रक्रिया भारत सरकार की निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार शुरू कर दी गई है।