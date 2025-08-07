बड़ी राहत.. बर्ड लू मुक्त घोषित हुआ रायगढ़ का यह क्षेत्र, तीन महीने से बंद था पोल्ट्री उत्पादों की खरीदी-बिक्री

पिछले तीन महीनों के दौरान सर्विलेंस जोन से नियमित रूप से नमूने लिए गए और उनकी जांच भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप की गई। सभी पाक्षिक रिपोर्ट बर्ड लू के लिए निगेटिव पाई गईं। साथ ही इस अवधि में कहीं भी बर्ड लू का कोई नया मामला सामने नहीं आया। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने इन्फेक्टेड एवं सर्विलेंस जोन के प्रतिबंध समाप्त कर दिया तथा पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री पर लगा प्रतिबंध भी हटा लिया गया।