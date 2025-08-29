CG Crime: कुत्ते को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या, दो नाबालिग सहित तीन आरोपी गिरफ्तार

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार तमनार थाना क्षेत्र अंतर्गत आमाघाट पंचायत के दादरी (फिटिंगपारा) निवासी सुजीत खलखो पिता संतोष खलखो (22 वर्ष) बुधवार को रात में अपने कुत्ते को मोहल्ले में घुमा रहा था। इस दौरान दो नाबालिग व एक युवक ने मिलकर तीनों उसे गाली-गलौच करते हुए कहने लगे कि कुत्ते को क्यों घुमा रहा है, किसी को काट लेगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई।