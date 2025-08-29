CG Crime: कुत्ते को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या, दो नाबालिग सहित तीन आरोपी गिरफ्तार

CG Crime: बीती रात एक युवक कुत्ता घुमा रहा था, जिसे देख मोहल्ले के ही दो नाबालिग सहित एक युवक ने उसे विवाद करते हुए टांगी से प्रांणघातक हमला कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना पर तमनार पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार तमनार थाना क्षेत्र अंतर्गत आमाघाट पंचायत के दादरी (फिटिंगपारा) निवासी सुजीत खलखो पिता संतोष खलखो (22 वर्ष) बुधवार को रात में अपने कुत्ते को मोहल्ले में घुमा रहा था। इस दौरान दो नाबालिग व एक युवक ने मिलकर तीनों उसे गाली-गलौच करते हुए कहने लगे कि कुत्ते को क्यों घुमा रहा है, किसी को काट लेगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई।
इस दौरान मृतक के पिता संतोष खलखों को सूचना मिली कि उसके बेटे को तीन लोग मिलकर मारपीट कर रहे हैं। इससे उसने बीच-बचाव करने गया तो उसे भी आरोपियों ने कड़ा से हमला कर घायल कर दिय। साथ ही एक युवक ने घर से टांगी लेकर आया और सुजीत खलखों पर प्राणघातक हमला कर दिया। इससे वह मौके पर गिरकर छटपटाने लगा, जिसे देख आसपास के लोग वहां पहुंचे तो तीनों वहां से भाग गए।
इससे गंभीर रूप से घायल सुजीत खलखों को तमनार अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों की रिपोर्ट पर तमनार पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज करते हुए दो नाबालिग और एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि हत्या में शामिल आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।