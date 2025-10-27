CG News: तीन चरणों में होगी 16 रेत घाटों की ई-ऑक्शन से नीलामी, 31 अक्टूबर से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया…

प्रथम चरण में 5 रेत खदानों के लिए पिछले दिनों प्रकाशन किया गया है। वहीं दूसरे चरण में 6 रेत खदानों के लिए शुक्रवार को प्रकाशन किया गया है जिसके कारण प्रकाशन के 21 दिनों बाद 14 नवंबर से ऑनलाईन तकनीकी बोली लगाने का कार्य शुरू होगा। तीसरे चरण में 5 रेत खदानों के लिए नवंबर के अंतिम सप्ताह में तकनीकी बोली शुरू होगी। पहले चरण में रेत खदानों के लिए जारी टेंडर में खरसिया का बरभौना, धरमजयगढ़ में बायसी, घरघोड़ा में कंचनपुर, रायगढ़ में लेबड़ा और छाल में पुसल्दा का नाम शामिल है।