रायगढ़

CG News: मीना बाजार के झूले में दो घंटे फंसे रहे लोग, सुरक्षा उपाय की हो रही अनदेखी

CG News: रायगढ़ जिले में सावित्री नगर स्थित डिज्नीलैंड मीना बाजार का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें झूले में आई खराबी के कारण झूला रूक गया और इसमें बैठे लोग दो घंटे तक उपर फंसे रहे।

रायगढ़

Shradha Jaiswal

Aug 19, 2025

मीना बाजार के झूले में दो घंटे फंसे रहे लोग(photo-patrika)
मीना बाजार के झूले में दो घंटे फंसे रहे लोग(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सावित्री नगर स्थित डिज्नीलैंड मीना बाजार का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें झूले में आई खराबी के कारण झूला रूक गया और इसमें बैठे लोग दो घंटे तक उपर फंसे रहे। इस दौरान झूले में बैठे लोग परेशान होते रहे।

CG News: क्रेन की मदद से लोगों को नीचे उतारने की गई जद्दोजहद

मीना बाजार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शुरू से सवाल उठ रहा है कभी लोग जान जोखीम में डालकर रेलवे लाईन पार कर रहे हैं तो कभी यहां घूमने आए लोगों के साथ लूट-पाट हो रही है। सोमवार को एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि झूला रूका हुआ है और क्रेन व अन्य की सहायता से लोगों को उतारने के लिए जद्दोजहद किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

धान खरीदी केन्द्रों में बनेंगे गोदाम, धान-चना, खाद, बीज सहित अन्य फसलों की होगी सुरक्षा
धमतरी
धान खरीदी केन्द्रों में बनेंगे गोदाम(photo-patrika)

दरअसल देर शाम झूले में काफी लोग सवार थे और झूला चल रहा था उसी समय कुछ खराबी आने के कारण झूला रूक गया। इस दौरान झूले की जो ट्राली नीचे की ओर थी उसमें सवार लोग तो जैसे-तैसे उतर गए, लेकिन उपर फंसे ट्राली में बैठे लोग फंसे रह गए। चूंकि मीना बाजार के अंदर क्रेन व अन्य व्यवस्था नहीं थी।

न जवान न वालंटियर्स

बताया जाता है कि इस घटना के बाद संचालक द्वारा क्रेन मंगाया गया। इस मार्ग में जाम होने के कारण क्रेन आने में काफी समय लगा जिसके कारण बताया जा रहा है कि करीब दो घंटे तक लोग फंसे रहे। क्रेन आने के बाद जैसे-तैसे झूले में सवार लोगों को नीचे उतारा गया।

विश्वासगढ़ चर्च से लेकर सारंगढ़ बस स्टैंड तक तीन मीना बाजार लगने के कारण इस मार्ग में शाम के बाद जाम की स्थिति निर्मित होती है। इस जाम को संभालने के लिए न तो इस मार्ग में वालंटियर्स तैनात किया गया है न ही पुलिस जवान तैनात हैं।

Published on:

19 Aug 2025 03:29 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / CG News: मीना बाजार के झूले में दो घंटे फंसे रहे लोग, सुरक्षा उपाय की हो रही अनदेखी

