CG News: मीना बाजार के झूले में दो घंटे फंसे रहे लोग, सुरक्षा उपाय की हो रही अनदेखी

मीना बाजार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शुरू से सवाल उठ रहा है कभी लोग जान जोखीम में डालकर रेलवे लाईन पार कर रहे हैं तो कभी यहां घूमने आए लोगों के साथ लूट-पाट हो रही है। सोमवार को एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि झूला रूका हुआ है और क्रेन व अन्य की सहायता से लोगों को उतारने के लिए जद्दोजहद किया जा रहा है।